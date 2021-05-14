Туда тайцы приходят, чтобы помолиться, зажечь благовония для своих предков, а также в трудную минуту поговорить с монахами. Основную часть храмов Таиланда составляют буддистские святилища, однако они привлекают посетителей со всего мира благодаря своей значимости, уникальности и живописной красоте.

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Перечислить все храмы Таиланда может стать настоящим вызовом, но рассказать о нескольких из них – вполне возможно.

Ват Шри Супхан или Серебряный храм

Ват Шри Супхан построили примерно в 1502 году. Он служил главным храмом серебряного села. Ранее от первоначальной святыни остались только пограничные знаки вокруг зала рукоположен, но сегодня он полностью отреставрирован и все в нем покрыто серебром, включая статуи Будды.

Интерьер храма украшен зеркалами и уникальным сочетанием буддистских, даосских и дзен-элементов. Поскольку это активный зал рукоположен, туда могут входить только мужчины.



Ват Шри Супхан / Фото shutterstock

Ват Бенчамабопхит или Мраморный храм

Одним из красивейших храмов Бангкока является Ват Бенчамабопхит, который более известен как Мраморный храм. Его строительство началось в 1899 году благодаря королю Чулалонгкорну.

Четыре впечатляющие мраморные столбы приветствуют посетителей у входа. В зале рукоположен установлена статуя Будды в стиле Сухотай, отлитая в 1920 году. Храм имеет изысканный архитектурный стиль Бангкока с многоярусными крышами и высокими фронтонами.



Ват Бенчамабопхит​ / Фото shutterstock

Ват Сутхат или Храм гигантских качелей

Ват Сутхат – один из десяти королевских храмов первого класса. Его строительство заказал король Рама І в 1807 году для защиты бронзового изображения Будды Пхра Шри Шакьямуни, которое перевезли на лодке из провинции Сукотай.

Во внутреннем дворике размещено 156 изображений Будды, тогда как на фресках главной часовни показано его 24 предыдущие воплощения. Храм также известен благодаря гигантским качелям, которые достигают более 21 метра.



Ват Сутхат / Фото shutterstock

Ват Траймит или Храм Золотого Будды

Ват Траймит известен тем, что в нем установлен самый большой в мире Будда из твердого золота. Его высота достигает более 3 метров, а вес – 5,5 тонн. Считается, что статуя возникла между XIIИ и XVI веками во время правления династии Сукотай.

Чтобы скрыть истинную ценность, золотой Будда почти 200 лет был покрыт цветным стеклом и лепниной. В 1955 году статуя случайно упала, после чего обнаружили внутри золото.



Ват Траймит​ / Фото shutterstock

Ват Ронг Кхун або Белый храм

Ват Ронг Кхун, известный как Белый храм, сейчас уже не является святыней. Заброшенное и разрушенное здание в 1990-х годах перешло к местному художнику, который за следующие несколько лет превратил развалины в один из самых удивительных частных экспонатов в Таиланде.

Работы по реконструкции до сих пор не прекращаются и, как ожидается, они будут завершены к 2070 году.



Ват Ронг Кхун​ / Фото shutterstock