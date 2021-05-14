Туди тайці приходять, щоб помолитися, запалити пахощі для своїх предків, а також у скрутну хвилину поговорити з ченцями. Основну частину храмів Таїланду становлять буддистські святилища, однак вони приваблюють відвідувачів з усього світу завдяки своїй значущості, унікальності та мальовничій красі.
Читайте також 5 причин подорожувати Україною: чому у нас круто
Перелічити усі храми Таїланду може стати справжнім викликом, але розповісти про кілька з них – цілком можливо.
Ват Шрі Супхан або Срібний храм
Ват Шрі Супхан побудували приблизно в 1502 році. Він служив головним храмом срібного села. Раніше від первісної святині залишилися лише межові знаки навколо залу висвячень, але сьогодні він повністю відреставрований і все у ньому покрито сріблом, включаючи статуї Будди.
Інтер’єр храму прикрашений дзеркалами та унікальним поєднанням буддистських, даоських та дзен-елементів. Оскільки це активний зал для висвячень, туди можуть входити лише чоловіки.
Ват Шрі Супхан / Фото shutterstock
Ват Бенчамабофіт або Мармуровий храм
Один із найкрасивіших храмів Бангкока є Ват Бенчамабофіт, який більш відомий як Мармуровий храм. Його будівництво розпочалось у 1899 році завдяки королю Чулалонгкорну.
Чотири вражаючі мармурові стовпи вітають відвідувачів біля входу. У залі для висвячень встановлена статуя Будди в стилі Сухотай, відлитою у 1920 році. Храм має вишуканий архітектурний стиль Бангкока з багатоярусними дахами та високими фронтонами.
Ват Бенчамабофіт / Фото shutterstock
Ват Сатхат або Храм гігантських гойдалок
Ват Сатхат – один з десяти королівських храмів першого класу. Його будівництво замовив король Рама І у 1807 році для захисту бронзового зображення Будди Пхра Шрі Сак'ямуні, яке перевезли на човні з провінції Сукотай.
У внутрішньому дворику розміщено 156 зображень Будди, тоді як на фресках головної каплиці показано його 24 попередні втілення. Храм також відомий завдяки гігантським гойдалкам, які сягають понад 21 метр.
Ват Сатхат / Фото shutterstock
Ват Траіміт або Храм Золотого Будди
Ват Трайміт відомий тим, що в ньому встановлений найбільший у світі Будда з твердого золота. Його висота сягає понад 3 метри, а вага – 5,5 тонн. Вважається, що статуя виникла між XIIІ та XVI століттями під час правління династії Сукотай.
Щоб приховати справжню цінність, золотий Будда майже 200 років був покритий кольоровим склом і ліпниною. У 1955 році статуя випадково впала, після чого виявили всередині золото.
Ват Траіміт / Фото shutterstock
Ват Ронг Кхун або Білий храм
Ват Ронг Кхун, відомий як Білий храм, зараз вже не є святинею. Покинута та зруйнована будівля у 1990-х роках перейшла до місцевого художника, який за наступні кілька років перетворив руїни в один із найдивовижніших приватних експонатів у Таїланді.
Роботи по реконструкції досі не припиняються і, як очікується, вони будуть завершені до 2070 року.