Тревел-блоггер и ведущий реалити "У кого больше?", что показывает Новый канал, Макс Узол собрал подборку must-see мест столицы. Думаете, что видели в Киеве все?

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Караимская кенаса

Где: Ярославов Вал, 7

Это, по сути, "церковь" караимов. Есть такая религия. Там остались свастики, когда-то был большой купол. Много лет назад сюда приходили молиться, а потом из здания сделали кукольный театр, – рассказывает Макс.

По его словам, впоследствии там появился кинотеатр "Заря", а сейчас – это Дом актера.



Караимская кенаса / Фото: пресс-служба Нового канала

Дом с котиками

Где: Гоголевская, 23

О, это здание, как из сказки. Окна стерегут две огромных кошки с зелеными глазищами, на фасаде сидят совы, а под крышей – химеры. Еще есть маленькая башня со шпилем, – делится блогер.



Дом с котиками / Фото: пресс-служба Нового канала

Астрономическая обсерватория

Где: Обсерваторная, 3

Да, прямо в центре Киева стоит на холме старейшая столичная обсерватория. Там есть астрономический музей и, конечно же, огромный телескоп, – говорит Макс.

Он также добавил, что раньше сюда можно было прийти на экскурсию, но пока их приостановили.



Астрономическая обсерватория / Фото: пресс-служба Нового канала

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Сквер интеллигентов

Где: Олеся Гончара, 9

Я обожаю парки и скверы. Но это не просто сквер. Здесь разбросаны памятники милых, но гордых воробья, вороны, совы, которые символизируют современную украинскую интеллигенцию. Дома вокруг разрисованные очень яркими муралами, а недавно здесь поставили необычные скамейки, – рассказывает ведущий.



Сквер интеллигентов / Фото: пресс-служба Нового канала

Модель первого вертолета

Где: Ярославов Вал, 15-б

Он стоит во дворе, где жил сам Игорь Сикорский, который и придумал вертолет! Я нашел это место сам где-то четыре года назад. Никогда о нем не слышал и не читал, – делится Макс.

Говорит, что как-то просто прогуливался Ярославовым Валом, увидел дом из белого кирпича, где были портреты каких-то военных. Когда загуглил, понял, что это дом, где жил сам Игорь Сикорский. Забег в арку дворика и увидел расклеены бумажки. Оказалось, что это активисты поместили на стены историю ученого. Там Макс прочитал, что именно в этом дворе он впервые создал макет вертолета. А недавно, тоже активисты поставили памятник первому летательному аппарату в натуральную величину просто в том же дворе.



Модель вертолета / Фото: пресс-служба Нового канала