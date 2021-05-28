Тревел-блогер та ведучий реаліті "У кого більше?", що показує Новий канал, Макс Узол зібрав добірку must-see місць столиці. Думаєте, що бачили у Києві все?

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Караїмська кенаса

Де: Ярославів Вал, 7

Це, по суті, "церква" караїмів. Є така релігія. Там лишилися свастики, колись був великий купол. Багато років тому сюди приходили молитися, а потім з будівлі зробили ляльковий театр, – розповідає Макс.

За його словами, згодом там з'явився кінотеатр "Зоря", а зараз – це Будинок актора.



Караїмська кенаса / Фото: пресслужба Нового каналу

Будинок з котиками

Де: Гоголівська, 23

О, ця будівля, наче з казки. Вікна стережуть дві величезні кішки з зеленими очищами, на фасаді сидять сови, а під дахом – химери. Ще є маленька вежа зі шпилем, – ділиться блогер.



Будинок з котиками / Фото: пресслужба Нового каналу

Астрономічна обсерваторія

Де: Обсерваторна, 3

Так, просто в центрі Києва стоїть на пагорбі найстаріша столична обсерваторія. Там є астрономічний музей і, звісно ж, величезний телескоп, – каже Макс.

Він також додав, що раніше сюди можна було прийти на екскурсію, але поки їх призупинили.



Астрономічна обсерваторія / Фото: пресслужба Нового каналу

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Сквер інтелігентів

Де: Олеся Гончара, 9

Я обожнюю парки та сквери. Але це не просто сквер. Тут розкидані пам'ятники милих, але гордих горобця, ворони, сови, які символізують сучасну українську інтелігенцію. Будинки навколо розмальовані дуже яскравими муралами, а нещодавно тут поставили незвичні лавки, – розповідає ведучий.



Сквер інтелігентів / Фото: пресслужба Нового каналу

Модель першого гелікоптера

Де: Ярославів Вал, 15-б

Він стоїть у дворі, де жив сам Ігор Сікорський, який і придумав вертоліт! Я знайшов це місце сам десь чотири роки тому. Ніколи про нього не чув і не читав, – ділиться Макс.

Каже, що якось просто прогулювався Ярославовим Валом, побачив будинок з білої цегли, де були портрети наче якихось військових. Коли загуглив, то зрозумів, що це будинок, де жив сам Ігор Сікорський. Забіг в арку дворика й побачив розклеєні папірці. Виявилося, що це активісти помістили на стіни історію вченого. Там Макс прочитав, що саме в цьому дворі він вперше створив макет вертольоту. А нещодавно, теж активісти, поставили пам'ятник першому літальному апарату в натуральну величину просто в тому ж дворі.



Модель вертольота / Фото: пресслужба Нового каналу