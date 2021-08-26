Пара отправилась в длительное путешествие еще в 2019 году. Они посетили 6 стран, достались базового лагеря Эвереста и даже знакомились с живой природой джунглей. Об ярких приключениях, взлеты и падения Анастасия Клюфас откровенно рассказала 24 каналу.

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Уникальное путешествие украинцев: монолог Анастасии Клюфаc

Подготовка



Путешествие по странам Азии / Фото Анастасия Клюфас

Идея этого путешествия началась с неудержимого желания увидеть Эверест. Я работала в театре и мне хотелось путешествий, хотелось чего-то большего, хотелось получить свой личный жизненный опыт, а не только оттачивать профессиональные навыки. Тогда начала читать истории о альпинистах – так зародилась мечта о Эверест как о вершине, которая притягивает смельчаков.

Это путешествие было для нас с мужем особым и несколько нетипичным , ведь идея заключалась в тотальной свободе, в том, чтобы просто уехать, не иметь четкого плана, дедлайнов и позволить себе быть в определенной стране сколько хочется, ехать туда, куда хочется.

Непал



Первая страна – Непал / Фото Анастасия Клюфас

Непал был первой страной, куда мы прилетели. Он стал для меня вызовом, это первая моя азиатская страна. Там у меня возник конфликт между моими привычными представлениями о чистоте, стерильности и тем, какова реальность. Я боролась с собой, училась воспринимать все таким, как оно есть.

Как-то муж подал идею провести день в джунглях в сопровождении 2 гидов и увидеть диких зверей. Мы проснулись утром, сели в каноэ и сплавлялись по реке до старта пешего маршрута по джунглям. Тогда впервые увидела крокодилов в дикой природе. Затем гиды повели нас на деревянную башню и провели инструктаж. Они объяснили, как вести себя, когда увидите тигра (держите зрительный контакт и медленно отходите назад) или носорога (сразу лезьте на дерево и не двигайтесь). И вот мы идем и актуальной огромный носорог – эвакуация на ближайшее дерево была мгновенной (я не знала, что так быстро умею лазить).



День в джунглях / Фото Анастасия Клюфас

В тот день мне представилась возможность узнать нетронутую природу. И в такие моменты приходит понимание, что ты – маленькое существо, гость в этом мире. Ты чувствуешь, насколько хрупкий человек без каменных стен, которые создают иллюзию безопасности. В мире джунглей ты должен прислушиваться, а не заполнять, и, конечно, уважать животное, которое видишь напротив.

Приходит понимание того, что человек – не все в этом мире.

Эверест



Подъем к базовому лагерю Эвереста / Фото Анастасия Клюфас

Мы приехали в город Саллер и оттуда начали наш подъем. Старт с этого места помогает лучше адаптироваться к высоте и акклиматизироваться, чем с Лукла, что на высоте 2860 метров, откуда обычно поднимаются туристы. На пути было несколько моментов сильной физической усталости, когда я хотела просто лежать и никуда не идти.

В этой истории есть много вдохновения, но вместе с тем было много переломных моментов, когда ты понимаешь, что нужно преодолевать собственное упадок сил и идти навстречу своей мечте. Мы поднялись на Калапатар (5643 метров) и пришли в базовый лагерь Эвереста (5365 метров) – это стартовая точка для альпинистов перед подъемом на вершину.

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Лаос



Теплый и спокойный Лаос / Фото Анастасия Клюфас

Пробыли в Непале 2 месяца и думали, куда лететь дальше. Это был конец декабря и становилось холодно, поэтому хотелось отправиться в теплые края. Выбор пал на Лаос. Несмотря на то, что эта страна считается одной из беднейших в юго-восточной Азии, для меня она запомнилась богатством видов, щедростью местных на улыбки и доброжелательность.

К тому же в Лаосе очень много солнца, и оно такое теплое. Земля – ​​оранжевая: мне было странно видеть не чернозем. Царит атмосфера покоя. И моя внутренняя пчелка, которая хочет все успеть, растворяется в этом тепле, плавности бытия, принятии того, что есть.



Оранжевая земля Лаоса / Фото Анастасия Клюфас

Все и так придет, если ты делаешь шаги к своей мечте, а когда эмоционально давишь – создаешь беспокойство в своей душе. И это беспокойство смывается водами реки Меконг, и растворяется от солнца Лаоса.

Камбоджа



Камбоджа имеет печальную историю / Фото Анастасия Клюфас

Перед тем, как поехать в Камбоджу, я искала информацию о стране. И там очень грустная история. В течение 1975 – 1979 годов страной правили красные кхмеры, которые пытались создать сельский пролетариат и уничтожить интеллигенцию. Люди были вынуждены переезжать в деревни, работать на рисовых полях и обогащать государство. Все городское население выехало в рабочие лагеря на фермы, где работало много часов.



Архитектура Камбоджи / Фото Анастасия Клюфас

Я начиталась этого, а когда мы приехали в Камбоджу, мне показалось, что вся земля пропитана страхом. У меня была призма, сквозь которую я все воспринимала. Была уже какая-то история, и я подгоняла все под нее. Так я усиливала свой внутренний страх. И это также о том, как стать свободной. Если ты внутренне зажат страхом, если на все смотришь сквозь призму предубеждений – это невозможно. И когда я это осознала, оглянувшись вокруг, увидела веселых, экспрессивных, жизнерадостных камбоджийцев. Казалось, что они точно знают ценность настоящему и мирному бытию, простой возможности проводить время с родными и наслаждаться традициями.

Чтобы ментально чисто воспринимать страну, надо видеть, какой она есть, а не накладывать свои впечатления, какой бы вы хотели ее увидеть.

Индонезия (Бали, Ломбок, Ґили Траванган)



Зеленый остров Бали / Фото Анастасия Клюфас

Бали – это был рай после Азии. Камбоджа и Лаос несколько похожи ландшафтами, архитектурой. Мы вылетели за экватор и оказались посреди зеленого рая: вулканы, море, скалистые и просторные пляжи. Арендовав скутер, вы можете за день добраться противоположного края этой "островной земли". Но самая большая ценность для меня была в другом.



Религия является важной для местных / Фото Анастасия Клюфас

Проходя жилыми районами, я заметила, что местные женщины ставят у своих домов плетеные корзины с ароматическими палочками, различными сладостями и цветами. Утром таким образом они обхаживают духов, а вечером убирают это.

Этот контакт с чем-то высшим – он особенный. Балийцы верят, что боги живут на горе, а демоны – в воде, на камнях вырезает изображение духов-хранителей и одевают их в саронги (тканевые юбки). Их жизнь тесно переплетена с религиозными праздниками и традициями.



Здесь жизнь тесно переплетена с религиозными традициями / Фото Анастасия Клюфас

Вера не только сплачивает людей, под ее влиянием формируются неповторимые традиции и культурные особенности.

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Мьянма

В марте 2020 года Мьянма была единственной страной юго-восточной Азии без зафиксированных случаев коронавируса. Поэтому решили лететь туда. Планировали путешествовать месяц, а потом улететь исследовать Вьетнам (даже билеты заранее приобрели). Однако, в связи с пандемией, правительство Вьетнама прекратило выдачу туристических виз, а через некоторое время Мьянма закрыла свои границы для коммерческих рейсов. Так мы застряли в этой стране почти на 8 месяцев.



Старинная архитектура Мьянмы / Фото Анастасия Клюфас

Эта страна не так давно открылась для путешественников, а потому в ней сохранено много аутентичности: например, национальная одежда – лонджи (длинная юбка) – носят повседневно, а не только по праздникам. Путешествуя штатами Мьянмы, мы встречали различные племена: кто-то носит золотые кольца на шее, кто-то – оранжевые тюрбаны, кто-то татуирует лица. Одни поселились высоко в горах, другие – прямо на озере.



Мьянма очень разноцветная / Фото Анастасия Клюфас

Мьянма запомнилась разнообразием, которая творит неповторимый культурный узор.

Первый месяц мы активно путешествовали. Но потом произошла вспышка коронавируса. 3 месяца мы жили в арендованном жилье, выходя только в а птеку или за продуктами. Вместе с нами в доме проживали 6 латиноамериканцев (тоже путешественники, которые стали заложниками ситуации). После этого карантина мы продолжили визы еще на 3 месяца и посетили новые для нас места в Мьянме. Надежда на открытие границ теплилась у нас долго, и уже на 7-й месяц мы поняли, что пандемия – это не что-то мимолетное и она не исчезнет. Поэтому решили двигаться в направлении дома. Но прежде чем лететь в Украину, захотели попутешествовать еще Турцией.

Турция



Турция была последней страной в путешествии / Фото Анастасия Клюфас

После года в странствиях ты несколько по-другому воспринимаешь мир. Все менялось с каждой страной: мои ощущения и впечатления от путешествия, понимание свободы. Турция стала квинтэссенцией нашего путешествия, которое мы смаковали , впрочем, и через понимание, что это – последняя страна перед возвращением домой.

Каппадокия, полет на воздушном шаре, Ликийская тропа, древние города – все это как жемчужинки, которые мы подробно рассматривали и не спешили отправлять на поднос воспоминаний.



Сказочная Каппадокия / Фото Анастасия Клюфас

Перед тем, как отправиться в путешествие, я понимала, что опыт выветривается, а для меня это странствие было очень ценным . Поэтому я вела дневник, в котором записывала все живые моменты. Прочитав его, поняла, что это – очень ценно и может вдохновить кого-то, как раньше книги были вдохновением для меня,