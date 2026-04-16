Куда поехать, чтобы не быть, как все: 4 неизведанные страны, которые вы должны увидеть
- Эксперты назвали малоизвестные страны, которые стоит посетить для аутентичного туристического опыта.
- Эти страны предлагают уникальные культурные и природные впечатления, которые могут изменить мировоззрение путешественников.
Во время переполненности популярных туристических локаций в тренде становятся малоизвестные места, в которых еще не побывал каждый третий пользователь соцсетей. Настоящие путешественники стремятся увидеть аутентичные, дикие места и почувствовать восторг от открытия малоизвестного уголка.
Издание Travel Off Path назвало 4 малоисследованные страны, которые стоит увидеть туристам. Такое небанальное путешествие точно способно изменить мировоззрение и оставить впечатления на всю жизнь.
Какие 4 малоизвестные страны стоит увидеть настоящим путешественникам?
1. Восточный Тимор
Это самое молодое государство Азии, которое получило независимость только в 2002 году. Сейчас здесь не очень развита инфраструктура, и именно поэтому нет много туристов. Восточный Тимор – это настоящий первозданный рай, который спрятан от всего мира посреди Индийского океана. Страну сравнивают с Бали, до того как этот индонезийский остров стал переполненным туристами. Здесь есть невероятно красивая природа – широкие белоснежные пляжи, удивительное морское биоразнообразие и тому подобное.
Восточный Тимор / Фото Depositphotos
2. Кыргызстан
Эта дикая бескрайняя страна перенесет вас в прошлое. Вместо гостиниц туристы могут остановиться в традиционных юртах в высокогорных долинах. Здесь также обязательно надо посетить кок-бору – древнюю конно-спортивную игру кочевых народов Центральной Азии, которая сочетает скачки и борьбу за тушу козла.
Кыргызстан – это та страна, где надо выключить соцсети, любоваться природой и изучать древние традиции кочевых народов.
3. Бенин
Бенин – это глубоко духовная, сложная и яркая страна. Именно здесь возникло верование Вуду, которое сегодня является государственной религией. В Бенине открыто проводят ритуалы Вуду и даже устраивают целые фестивали. Как пишет Lonely Planet, здесь есть сотни богов и божеств, а также жрецы, колдуны, ведьмы и целители.
Интересно, что куклы Вуду на самом деле используют для лечения болезней, а не для того, чтобы причинять кому-то боль. В то же время жертвоприношения животных здесь до сих пор осуществляют.
Путешествие в Бенин – это погружение в местную культуру и религию. Туристам в этой стране важно быть открытыми к новому.
4. Грузия
И хотя в Украине о Грузии знают все, но в целом в мире эта страна не является типичным туристическим направлением. Эксперты советуют посетить это государство, чтобы почувствовать ее колоритную культуру и увидеть невероятно красивые Кавказские горы. Кроме того, население Грузии настолько гостеприимное, что туристам не захочется покидать эту страну.
