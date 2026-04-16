Куди поїхати, щоб не бути,як всі: 4 незвідані країни, які ви мусите побачити

У час переповненості популярних туристичних локацій у тренді стають маловідомі місця, у яких ще не побував кожен третій користувач соцмереж. Справжні мандрівники прагнуть побачити автентичні, дикі місця та відчути захват від відкриття маловідомого куточка.

Видання Travel Off Path назвало 4 малодосліджені країни, які варто побачити туристам. Така небанальна подорож точно здатна змінити світогляд і залишити враження на все життя.

Читайте також Замість автобуса: у цьому місті в Європі люди перепливають річку, щоб дістатися на роботу

Які 4 маловідомі країни варто побачити справжнім мандрівникам?

1. Східний Тимор

Це наймолодша держава Азії, яка здобула незалежність лише у 2002 році. Наразі тут не дуже розвинена інфраструктура, і саме тому нема багато туристів. Східний Тимор – це справжній первозданний рай, який захований від усього світу посеред Індійського океану. Країну порівнюють з Балі, до того як цей індонезійський острів став переповненим туристами. Тут є неймовірно красива природа – широкі білосніжні пляжі, дивовижне морське біорізноманіття тощо.



Східний Тимор / Фото Depositphotos

2. Киргизстан

Ця дика безкрая країна перенесе вас у минуле. Замість готелів туристи можуть зупинитися у традиційних юртах у високогірних долинах. Тут також обов'язково треба відвідати кок-бору – стародавню кінно-спортивну гру кочових народів Центральної Азії, яка поєднує скачки та боротьбу за тушу козла.

Киргизстан – це та країна, де треба вимкнути соцмережі, милуватися природою і вивчати давні традиції кочових народів.

Табір з юрт у селі в Киргизстані / Фото Depositphotos

3. Бенін

Бенін – це глибоко духовна, складна та яскрава країна. Саме тут виникло вірування Вуду, яке сьогодні є державною релігією. У Беніні відкрито проводять ритуали Вуду і навіть влаштовують цілі фестивалі. Як пише Lonely Planet, тут є сотні богів та божеств, а також жерці, чаклуни, відьми та цілителі.

Цікаво, що ляльки Вуду насправді використовують для лікування хвороб, а не для того, щоб завдавати комусь болю. Водночас жертвоприношення тварин тут досі здійснюють.

Подорож у Бенін – це занурення у місцеву культуру та релігію. Туристам у цій країні важливо бути відкритими до нового.

Одне з сіл у Беніні / Фото Depositphotos

4. Грузія

І хоч в Україні про Грузію знають всі, та загалом у світі ця країна не є типовим туристичним напрямком. Експерти радять відвідати цю державу, щоб відчути її колоритну культуру та побачити неймовірно красиві Кавказькі гори. Крім того, населення Грузії настільки гостинне, що туристам не захочеться покидати цю країну.

Краєвиди у Грузії / Фото Depositphotos

Які ще цікаві місця варто побачити у світі?