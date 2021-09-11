2 тысячи евро и 2 страны: делимся собственным опытом, как незабываемо отдохнуть в Черногории

Часто люди спорят, что лучше для отдыха: горы или море. Черногория избавит вас этой дилеммы, ведь предлагает невероятный природный тандем, который подарит много эмоций, энергии и вдохновения.

Журналистка 24 канала Ирина Бенцак поделилась личным опытом и рассказала, что стоит увидеть, куда ехать и что есть в Черногории. О активно-пассивном отдыхе читайте далее в нашем материале.

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Сколько стоит отдых в Черногории

Черногория влюбляет с первого взгляда. Вы будете поражены величием гор, которые повсюду будут окружать вас и от которых трудно спрятаться даже в номерах отелей или частных виллах, которые очень популярны в этой стране. Воды Средиземного моря станут второй причиной, почему вы захотите сюда вернуться, ведь они – кристально чистые. Однако лучшей жемчужиной Черногории, на мой взгляд, является Боко-Которский залив – крупнейшая бухта в Адриатическом море. Местные ландшафты и невероятные природные коллаборации завораживают.

Стоимость проживания



Живописные пейзажи Биэлы / Фото Ирина Бенцак

Мы выбрали отель в поселении Биела, расположенном в заливе. Даже небольшой поселок в Черногории бурлит жизнью, но несмотря на это вы сможете здесь найти душевный покой. Вся набережная усыпана заведениями, где до позднего вечера сидят посетители и можно попробовать все: от морепродуктов до бургеров с пивом. Биела поражает живописными видами и пользуется большой популярностью среди туристов. Здесь можно встретить немало украинцев, черногорцев из восточных городов и столицы, а также сербов, боснийцев и хорватов.

Провинция привлекает не только природой. Здесь расположены 2 отеля известной сети Iberostar, которую можно встретить не только в Черногории, но и за ее пределами. В одном из таких отелей мы жили. Стоимость проживания составила около 1000 евро на двоих за 9 ночей, включая двухразовое питание. Огромным плюсом отеля является частный большой пляж с бесплатными зонтиками и шезлонгами.

Прочие расходы

Перелет и страхование стоили 400 евро, еще примерно столько же – остальные расходы (питание, аренда авто, сувениры, шопинг).



Частный пляж отеля / Фото Ирина Бенцак

Городские пляжи рядом были не очень ухоженными и крошечными. Также стоит знать, что в Черногории преобладают каменистые берега. Из развлечений можно найти экскурсии, катамараны и SUP (гребля на доске). Больше интересного стоит искать в городе Херцег-Нови, который расположен в 12 километрах от поселения. Туда каждые полчаса ездит автобус, стоимость которого 1 евро. Этот спокойный город порадует видами, архитектурой и уютной атмосферой.



Архитектура Херцег-Нови / Фото Ирина Бенцак

Мы решили отказаться от автобусных экскурсий и арендовать авто, чтобы подробнее ознакомиться с ландшафтом страны. И это решение было однозначно лучшим. Площадь Черногории меньше за Львовскую область, поэтому за один день вы успеете увидеть немало. Стоимость аренды авто на 1 сутки составляла 55 евро и дополнительно мы оплачивали топливо. За день успели проехать более 500 километров, увидели 5 городов и были очень довольны.

Замечательная идея взять авто / Фото Ирина Бенцак

Что посмотреть в Черногории

Начали путешествие с роскошного города Пераст, который считается одним из самых дорогих в Черногории. Там нет пляжей, ведь люди приезжают сюда насладиться видами на роскошных террасах. Узкие улочки и величественная архитектура: Пераст – идеальная локация для ценителей красоты.



Природа в Перасте замечательная / Фото Ирина Бенцак



Невероятная красота / Фото Ирина Бенцак



Настоящие эстеты точно оценят эту архитектуру / Фото Ирина Бенцак

Котор – город, который точно стоит внимания. Но с ним лучше знакомиться со смотровых площадок, где открываются невероятные виды на весь Боко-Которский залив. Один из самых высоких называется View point on Kotor (координаты: 42.406525, 18.793776). Но будьте осторожны и отправляйтесь туда только в ясную погоду, ведь в противном случае рискуете увидеть только облака в нескольких метрах от себя. По дороге туда можно найти немало смотровых площадок, а для любителей экстрима есть зиплайн: свободный полет между горами по тросу стоит 10 евро.



Боко-Которский залив с высоты / Фото Ирина Бенцак



Спуск на зиплайне / Фото Ирина Бенцак

Следующей точкой в нашем путешествии стала столица Подгорица. Она не стоит внимания туристов и своему статусу, мягко говоря, не отвечает. Это хороший вариант прогуляться спокойным городом, посмотреть на новенький мост и сходить на шопинг (цены здесь, как в Украине). Поэтому, если вы захотите посетить Подгорицу, не ждите многого от этого города, он совсем не туристический. Единственное преимущество – дорога к нему ну очень живописная.



Подгорица удивит величественным мостом / Фото Ирина Бенцак



Живописная дорога в столицу / Фото Ирина Бенцак

Остановка №4 – огромное озеро Шкодер, самое большое на Балканском полуострове. Оно раскинулось между двумя странами – Албанией и Черногорией. Закрученными серпантинам можно подняться и насладиться невероятными видами на горы и водоем. Здесь нет толп туристов и безумного движения авто. Серпантины пустуют, а, следовательно, дают возможность сполна насладиться красотой природы.



Озеро Шкодер с высоты птичьего полета / Фото Ирина Бенцак

Далее следует увидеть Милосер, который порадует уютными городскими пляжами, зелеными парками и лагунами. Оттуда открывается вид на популярный остров Свети-Стефан, который теперь доступен для туристов.



Живописные пляжи Милосера / Фото Ирина Бенцак



Природа в Милосере поражает / Фото Ирина Бенцак



Остров Свети-Стефан, который теперь могут посетить все желающие / Фото Ирина Бенцак

Последняя точка в нашем маршруте – громкая туристическая Будва. Она больше соответствует статусу столицы. Здесь много движения, шума и туристов. Это главная артерия страны.

Гастротур

Если вы приехали в Черногорию – не теряйте возможность и вполне насладитесь свежими морепродуктами. Здесь в каждом заведении найдется немало деликатесов на любой вкус. Особенно мне понравился осьминог на гриле, который здесь подают с овощами и картофелем. Кстати, черногорцы любят щедро добавлять в блюда чеснок, поэтому, если планируете ужин, прихватите с собой жевательные резинки.

На каждом шагу туристам предлагают рыбу и блины. Вместе с тем, в черногорских меню вы найдете немало других европейских блюд: пиццы, пасты и ризотто.



В Черногории стоит пробовать морепродукты / Фото Ирина Бенцак

Однодневная поездка в Албанию

Мы соскучились лежать на пляжах и захотели новых приключений, а потому решили арендовать авто второй раз и посетить Албанию, которая расположена в 80 километрах от Будвы. Из границы мы попали в городок Шкодер и еще раз полюбовались местными красотами гигантского озера, которое имеет идентичное название.



Озеро Шкодер в Албании / Фото Ирина Бенцак



Старинный мост в Шкодере / Фото Ирина Бенцак



Мечеть в Шкодере / Фото Ирина Бенцак

Стоит отметить, что Албания – страна контрастов, особенно после Черногории. Моментами она была похожа на беззаботный и хаотичный Вьетнам. Здесь много полуразрушенных зданий, велосипедисты просто едут под колеса автомобилей, а другие водители будто никогда не слышали о правилах дорожного движения. На дорогах – сплошной хаос, поэтому есть огромные пробки в каждом городе.



Албания очень контрастная страна / Фото Ирина Бенцак

Тирана – столица Албании. Она больше похожа на современный город и имеет много модернистских зданий. Нескольких часов более чем достаточно, чтобы почувствовать ритм Тираны. Нам же хватило чуть больше часа. Если все же будете иметь возможность посетить столицу, прогуляйтесь по центральным улицам, загляните в один из бункеров (их по всей Албании сотни) и посмотрите на город с высоты. Лучше всего для последнего подойдет монумент Мать-Албания, расположенный в Национальном кладбище мучеников Албании.



Современная столица Албании – Тирана / Фото Ирина Бенцак



Один из бункеров в Тиране / Фото Ирина Бенцак

Но не тратьте много времени на этот город, а двигайтесь на юг – к морю. По дороге можете заглянуть в Дуррес, Берат, город тысячи окон, и Аполлонию Иллирийскую. Горные живописные серпантины приведут вас к главной локации – Албанской ривьере. Не поленитесь останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться видами. Нам повезло, и мы попали на закат. Тогда поспешно спустились к подножию скалистой горы и свернули на первый пляж, чтобы успеть ухватить последние солнечные лучи в невероятном море.



Скалистые горы Албании / Фото Ирина Бенцак



Вид на часть Албанской ривьеры с высоты / Фото Ирина Бенцак

Почти необитаемый пляж Green coast residence стал нашей финальной точкой, где мы, как маленькие дети, радовались теплому морю лазурного цвета. Именно в этот момент поняли, что не зря преодолели более 400 километров, чтобы увидеть эту красоту. И это только одна жемчужина албанского побережья, ведь дальше – невероятные пляжи Ксамила, неисследованный Голубой глаз и живописная Логара, которые мы обязательно посетим в следующий раз.



Лазурное море Албанской ривьеры / Фото Ирина Бенцак

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