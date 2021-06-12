Спрятаться от обыденности и окунуться в атмосферу отдыха не всегда легко, особенно в популярных туристических локациях. Именно поэтому блогера Лаура Тесо решила рассказать о спокойные живописные окрестности шумных итальянских городов.
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Вулканическое Питильяно
Питильяно – село в южной части Тосканы, недалеко от Рима. Богатая культурой и историей местность создана с вулканической породы. Древняя провинция также известна как итальянский Иерусалим, ведь там когда-то проживала еврейская община. Туристы могут увидеть в Питильяно старый водопровод, археологические памятники и укрепленный дворец.
Путь Просекко
В регионе происхождения и изготовления просекко, который получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, пролегает дорога между городами Конельяно и Вальдоббьядене. В последнее Лаура Тесо особенно советует заглянуть, чтобы полюбоваться неоклассическими зданиями или открыть красоту скальных статуй в Сан-Пьетро-ди-Барбоцца. Посетители пути могут наслаждаться живописными пейзажами, смакуя просекко в винодельнях.
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Бурано – альтернатива Венеции
Живописный остров в Венецианской лагуне, который славится производителями кружева. Вдоль городских каналов в магазинчиках можно найти все – от скатертей до свадебных платьев.
Остров также известен цветными зданиями. В Бурано существует закон, который требует от жителей красить свои дома в яркие оттенки. Блогер рекомендует посетить экскурсию на лодке, отведать вкусных морепродуктов и посетить музей кружева.
Чивита-ди-Баньореджо – город, который умирает
Мертвый город – такое название этот регион получил из-за своего расположения. Чивита-ди-Баньореджо разместился на вершине холма, который медленно размывается. Большинство жителей покинула эту местность, поэтому здесь можно встретить всего 10 человек. Несмотря на это, здесь есть музей, площадь, два сада, собор и несколько кафе, ресторанов и гостиниц.
Цветущее село Спелло
Цветущая провинция Спелло / Фото My Corner of Italy
Одним из самых популярных мест итальянского региона Умбрия является Ассизи. Город может быть переполнен туристами, поэтому лучше исследовать окрестные села и города. Одним из таких является Спелло.
Провинция славится своим Infiorate di Spello – событием, когда город покрывается 15 миллионами цветов. Праздник проходит ежегодно в начале июня: итальянцы создают красивые фрески из россыпей цветов.
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Матера – город пещер
Городок расположен на двух гигантских холмах, усыпанной пещерами и каменными зданиями. В Матери можно найти извилистые лестницы, ведущие к Чивита, центра города.
Блуждая по пустым улицам, можно осмотреть скальные церкви, исследовать традиционный дом, пещеры и посетить магазины, кафе или рестораны вокруг площади Piazza del Sedile.
Боргетто суль Минчио – село старинных мельниц
Провинция расположена вдоль реки Минчио на севере Италии. Оказавшись здесь, вы сможете насладиться романтическими пейзажами. В селе также проходит фестиваль еды, где тысячи людей сидят за двумя длинными столами и наслаждаются популярной итальянской едой. В Боргетто суль Минчио также замок, фабрика и, самое важное – древние мельницы.
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Асоло – местность ста горизонтов
Асоло названо одним из красивейших сел Италии. Местные пейзажи завораживают, а с гор открывается невероятный пейзаж. В ясный день посетители могут увидеть Венецию, крепость, леса и деревни.
Коринальдо – современное Средневековье
Коринальдо – еще одно из красивейших средневековых деревень, который расположен в центральной части Италии. Поселение имеет свою легенду: однажды житель случайно уронил мешок кукурузной муки в колодец. С тех пор там проходит фестиваль поленты – итальянской каши.
Кальката – идеальное место для оффлайна
Маленькое село построено на камнях в долине реки. Здесь плохая сеть, поэтому это идеальное место для отдыха от внешнего мира.
Кальката известна также как место художников. В 1930-х годах эта территория была заброшенной, и через 30 лет она ожила благодаря художникам, интеллигенции, творческим деятелям и писателям. Сейчас здесь проживает около 75 человек.
Наслаждайтесь Монтемерано
Монтемерано – село в Тоскане, что в центральной Италии, который расположен неподалеку горячих источников сатурнии. Здесь туристам предлагают ознакомиться с традиционной кухней в уютных кафе или ресторанах, включая Da Caino, рестораном со звездой Мишлен, где подают фирменные блюда – тортели. Вся местность окружена средневековыми стенами и пустыней с одной стороны.
Черные пляжи Больсене
Город расположен на берегу озера Больсена в регионе Лацио. Это идеальное место, чтобы окунуться в воду и исследовать знаменитую крепость Мональдески. Водоем является крупнейшим вулканическим озером в Европе, а черные пески образуют красивую береговую линию. Небольшой городок идеально подходит для однодневного путешествия.
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Сартеано – город добрых людей
Городок Сортеано / Фото My Corner of Italy
Он расположен между двумя популярными итальянскими городами: Флоренцией и Сиеной. Местность выделяется своими жителями, которые смогут удивить вас радушием.
На холме Сортерано расположен гигантский замок, откуда открывается лучший вид на городок. В центре вы увидите театр, археологический музей и рестораны.
Средневековья и ренессанс Торре-ди-Пальме
Последнее в списке – Торре-ди-Пальме. Это волшебная провинция, с которой открывается потрясающий вид на Адриатическое море. В селе также роскошные церкви и невероятные пейзажи. Торре-ди-Пальме – идеальное место для туристов, которые хотят окунуться в историю и осуществить своеобразную путешествие в прошлое.