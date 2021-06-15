Модернизация отдыха значительно изменила представление о скучные длинные путешествия морем. На самом деле в океане на круизном лайнере можно прыгнуть с парашютом, покататься на картинг-трека или даже исследовать океан с подводной лодки.

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Прыжок с парашютом

Симулятор прыжков с парашютом доступно на Королевских карибских кораблях. Если кто-то из туристов давно мечтал, но по определенным причинам не решался, возможно, именно долгий переезд на круизном лайнере поможет решиться.



Симулятор прыжков с парашютом / Фото Royal Caribbean

Сразу на 4 судах установили стимуляторы iFLY. Эта система создает ощущение свободного падения – вам не нужно даже покидать палубу. Она не имеет ограничений по возрасту, поэтому попробовать полет смогут и взрослые, и дети.

Какие корабли оснащены стимулятором прыжков

Квант морей (Quantum of the Seas);

Гимн морей (Anthem of the Seas – он плавает на круизах Великобритании летом 2021 года);

Овация морей (Ovation of the Seas);

Спектр морей (Spectrum of the Seas).

Драйв на американских горках

Захватывающий парк развлечений с американскими горками на открытой палубе. Их установили на новых кораблях корпорации Cardival. Сейчас есть только фото визуализаций, однако аттракционы уже готовят к сезону 2021 – 2022 годов на лайнерах.



Первые в мире американские горки в море / Фото Carnival Cruise Line

Где можно покататься на американских горках на лайнере

Cardival Mardi Gras;

Carnival Celebration.

Эти два новеньких лайнера станут первыми в мире, у которых будут такие развлечения на борту. Гонщики будут привязаны к специальным мотоциклам. На них они будут "лететь с ветерком" под открытым небом над верхней палубой. Для особо отважных предлагают держать глаза открытыми, чтобы увидеть невероятные виды океана с высоты. Пользователи смогут контролировать собственную скорость, чтобы догонять или "отрываться" от друзей и знакомых.

Приключения и адреналин в аквапарке

Аквапарка на круизных судах уже стали трендом. Ибо чем заниматься еще, когда вокруг вода и безумно хочется поплавать или съехать с горки?



Аквапарки являются ключевой характеристикой большинства крупных кораблей / Фото Royal Caribbean

Например, круизная компания Royal Caribbean построил несколько различных водных парков развлечений на своих судах, а Норвежские лайнеры имеют многоэтажные горки.

На каких лайнерах есть аквапарки

Ultimate Abyss имеет на борту самую высокую водную горку в море (судах "Гармония морей" и "Симфония морей")

имеет на борту самую высокую водную горку в море (судах "Гармония морей" и "Симфония морей") Riptide имеет конструкцию, где часть аттракциона расположена над океаном. Поэтому можно рассмотреть его, когда вы несетесь на коврике (если, конечно, успеете).

имеет конструкцию, где часть аттракциона расположена над океаном. Поэтому можно рассмотреть его, когда вы несетесь на коврике (если, конечно, успеете). На норвежских судах Breakaway Class – от жуткого погружение на свободном падении к гонкам на горках.

– от жуткого погружение на свободном падении к гонкам на горках. MSC Cruises также аквапарка на ряде своих морских и океанских кораблей, которые могут похвастаться множеством водных горок, в том числе гоночные аттракционы.

Коктейли от робота

Новый корабль MSC Virtuosa может похвастаться крутым тематическим баром в научно-фантастическом баре, где вы найдете Роба. Он робот-гуманоид с полным набором навыков бармена, и может подавать фирменные коктейли, разливать спиртные напитки и создавать персонализированные.



Гуманоидный робот-бармен в баре на круизном лайнере / Фото MSC Cruises

Полетать над кораблем на тарзанке

Кажется, что компания Royal Caribbean знает или может предсказать все предпочтения своих клиентов. Как насчет полета на тарзанке над палубой лайнера?



Тарзанка над лайнером / Фото Royal Caribbean

Покататься с ветерком можно на:

Harmony of the Seas,

Oasis of the Seas

Allure of the Seas.

Погонять на картинговой трассе

Картингом свои лайнеры обустроили норвежцы. На борту Norwegian Joy и Norwegian Bliss построили самую длинную гоночную трассу в море.



Водители, которые мчатся на картинг-трассе/ Фото Norwegian Cruise

Электрические картинги могут достигать скорости до 30 миль в час, и есть несколько интересных функций. Например, звук двигателя гоночного автомобиля передают через динамики подголовника, чтобы сделать его полностью реалистичным.

Испытать своего внутреннего Алладина

Это не совсем езда на ковре от Аладдина, но консольная платформа Celebrity Edge предлагает достаточно незабываемые впечатления!



Консольная платформа на Celebrity Edge / Фото Celebrity Cruise

Платформа самом деле может похвастаться собственным баром, что означает, что гости могут коктейлями, двигаясь вверх и вниз вдоль лайнера. Кроме того, с платформы открывается волшебный вид на океан.

Попрактикувать серфинг

12-метровый симулятор серфинга FlowRider расположен на лайнере от Royal Caribbean. Он позволяет взять доску и попрактиковаться в различных условиях: от нежных волн до бурных вызовов для более опытных серферов. Тогда, конечно, вы сможете рассказывать, что когда занимались серфингом посреди океана!



Серфинг на круизном лайнере / Фото Royal Caribbean

Навыки акробата: поездка на велосипеде по канату над лайнером

Забудьте о среднем прогулку на велосипеде землей - на карнавальных кораблях вы можете сесть на SkyRide, где едете на велосипеде, подвешенном высоко над палубами корабля, с видом на мероприятия и океан внизу. Высота аттракциона составляет 50 метров над уровнем океана.



Поездка на велосипеде по канату над лайнером / Фото Carnival Cruise

Вы найдете его на кораблях:

Carnival Vista;

Carnival Horizon;

Carnival Panorama.

Прогулка океаном в подводной лодке

С роскошной яхты Scenic Eclipse можно отправиться в подводную прогулку на подводной лодке. Правда, отдых получится довольно дорогим – 314 тысяч гривен в сутки.

6 гостей лайнера смогут отправиться в океанское исследования на лодке Scenic Neptune. Здесь вас ожидают захватывающие пейзажи, наполненные красочной рыбой и другими прекрасными морскими обитателями.



Живописная подводная лодка "Нептун" / Фото Scenic Cruise