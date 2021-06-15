Модернізація відпочинку значно змінила уяву про нудні довгі подорожі морем. Насправді в океані на круїзному лайнері можна стрибнути з парашутом, покататися на картинг-треку чи навіть дослідити океан з підводного човна.

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Стрибок з парашутом

Симулятор стрибків з парашутом є на Королівських карибських кораблях. Якщо хтось з туристів давно мріяв, але з певних причин не наважувався, можливо, саме довгий переїзд на круїзному лайнері допоможе наважитися.



Симулятор стрибків з парашутом / Фото Royal Caribbean

Одразу на 4 суднах встановили стимулятори iFLY. Ця система створює відчуття вільного падіння – вам не потрібно навіть залишати палубу. Вона не має обмежень за віком, тому спробувати політ зможуть і дорослі, і діти.

Які кораблі оснащені стимулятором стрибків

Квант морів (Quantum of the Seas);

Гімн морям (Anthem of the Seas – він плаває на круїзах Великої Британії влітку 2021);

Овація морів (Ovation of the Seas);

Спектр морів (Spectrum of the Seas).

Драйв на американських гірках

Захопливий парк розваг з американськими гірками на відкритій палубі. Їх встановили на нових кораблях корпорації Cardival. Наразі є лише фото візуалізацій, проте атракціони вже готують до сезону 2021 – 2022 років на лайнерах.



Перші у світі американські гірки в морі / Фото Carnival Cruise Line

Де можна покататися на американських гірках на лайнері

Cardival Mardi Gras;

Carnival Celebration.

Ці два новеньких лайнери будуть першими у світі, які матимуть такі розваги на борту. Гонщики будуть прив'язані до спеціальних мотоциклів. На них вони будуть "летіти з вітерцем" просто неба над верхньою палубою. Для особливо відважних пропонують тримати очі відкритими, щоб побачити неймовірні види океану з висоти. Користувачі зможуть контролювати власну швидкість, щоб наздоганяти або "відриватися" від друзів та знайомих.

Пригоди та адреналін в аквапарку

Аквапарки на круїзних суднах вже стали трендом. Бо чим займатися ще, коли навколо вода і шалено хочеться поплавати або з'їхати з гірки?



Аквапарки є ключовою характеристикою більшості великих кораблів / Фото Royal Caribbean

Наприклад, круїзна компанія Royal Caribbean побудувала декілька різних водних парків розваг на своїх суднах, а Норвезькі лайнери мають багатоповерхові гірки.

На яких лайнерах є аквапарки

Ultimate Abyss має на борту найвищу водну гірку в морі (суднах "Гармонія морів" і "Симфонія морів");

має на борту найвищу водну гірку в морі (суднах "Гармонія морів" і "Симфонія морів"); Riptide має конструкцію, де частина атракціону розташована над океаном. Тож можна розглянути його, коли ви мчите на килимку (якщо, звісно, встигнете).

має конструкцію, де частина атракціону розташована над океаном. Тож можна розглянути його, коли ви мчите на килимку (якщо, звісно, встигнете). На норвезьких суднах Breakaway Class – від моторошного занурення на вільному падінні до перегонів на гірках.

– від моторошного занурення на вільному падінні до перегонів на гірках. MSC Cruises також має аквапарки на ряді своїх морських та океанських кораблів, які можуть похвалитися безліччю водних гірок, в тому числі перегонові атракціони.

Коктейлі від робота

Новий корабель MSC Virtuosa може похвалитися крутим тематичним баром у науково-фантастичному барі, де ви знайдете Роба. Він є робото-гуманоїдом з повним набором навичок бармена, й може подавати фірмові коктейлі, розливати спиртні напої та створювати персоналізовані.



Гуманоїдний робот-бармен в барі на круїзному лайнері / Фото MSC Cruises

Політати над кораблем на тарзанці

Здається, що компанія Royal Caribbean знає або може передбачити усі вподобання своїх клієнтів. Як щодо польоту на тарзанці над палубою лайнера?



Тарзанка над лайнером / Фото Royal Caribbean

Покататися з вітерцем можна на:

Harmony of the Seas,

Oasis of the Seas

Allure of the Seas.

Поганяти на картинговій трасі

Картингом свої лайнери облаштували норвежці. На борту Norwegian Joy та Norwegian Bliss побудували найдовшу перегонову трасу в морі.



Водії, які мчаться на картинг-трасі / Фото Norwegian Cruise

Електричні картинги можуть досягати швидкості до 30 миль на годину, і є кілька цікавих функцій. Наприклад, звук двигуна перегонового автомобіля передають через динаміки підголівника, щоб зробити його повністю реалістичним.

Випробувати свого внутрішнього Алладіна

Це не зовсім їзда на килимі від Аладдіна, але консольна платформа Celebrity Edge пропонує досить незабутні враження!



Консольна платформа на Celebrity Edge / Фото Celebrity Cruise

Платформа насправді може похвалитися власним баром, що означає, що гості можуть насолоджуватися коктейлями, рухаючись вгору і вниз вздовж лайнера. Крім того, з платформи відкривається чарівний вид на океан.

Попрактикувати серфінг

12-метровий симулятор серфінгу FlowRider розташований на лайнері від Royal Caribbean. Він дозволяє взяти дошку і попрактикуватися в різних умовах: від ніжних хвиль до бурхливих викликів для більш досвідчених серферів. Тоді, звичайно, ви зможете розповідати, що колись серфінгували посеред океану!



Серфінг на круїзному лайнері / Фото Royal Caribbean

Навички акробата: поїздка велосипедом по канату над лайнером

Забудьте про середню прогулянку на велосипеді землею – на карнавальних кораблях ви можете сісти на SkyRide, де їдете на велосипеді, підвішеному високо над палубами корабля, з видом на заходи та океан внизу. Висота атракціону сягає 50 метрів над рівнем океану.



Поїздка велосипедом по канату над лайнером / Фото Carnival Cruise

Ви знайдете його на кораблях:

Carnival Vista;

Carnival Horizon;

Carnival Panorama.

Прогулянка океаном у підводному човні

З розкішної яхти Scenic Eclipse можна вирушити у підводну прогулянку на підводному човні. Щоправда, відпочинок вийде доволі дорогим – 314 тисяч гривень за добу.

6 гостей лайнера зможуть відправитися в океанське дослідження на човні Scenic Neptune. Тут на вас очікують захопливі краєвиди, наповнені барвистою рибою та іншими прекрасними морськими мешканцями.



Мальовничий підводний човен "Нептун" / Фото Scenic Cruise