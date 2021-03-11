Робота на круїзному лайнері: як влаштуватися та скільки можна заробити

Багато студентів обираються роботу на круїзному лайнері, бо це можливість підзаробити, побачити світ, практикувати англійську та завести нових друзів. Як знайти таку роботу – читайте у матеріалі.

Журналісти поспілкувалися з агентствами, які займаються працевлаштуванням у круїзах Marine-Life, Pelekh.agency і Workonships.

Читайте також: Пілот вижив після авіакатастрофи та місяць блукав джунглями

Де шукати вакансії?

Напряму не варто звертатися. Зазвичай, вашу заявку і не розглянуть. Круїзні компанії перед тим, як провести масову співбесіду, звертаються в агентства. Вони відбирають кандидатів відповідно до вимог.

Найбільші круїзні компанії світу:

Royal Caribbian International

Costa Cruises

PullManTurCruises

Послуги українських агентств:

Marine Life – повний пакет послуг (якщо людина звертається вперше) коштує 450 доларів (12 600 гривень)

Pelekh.agency (поки що немає актуальних вакансій у круїзі через пандемію) – залежно від країни у якій працевлаштовують від 125 до 1 тисячі доларів (3 500 – 28 000 гривень)

Workonships – курс підготовки до співбесіди (онлайн розмова або в записі) – 4 250 гривень

Обов'язково перевірте, чи агентство легально працює в Україні – попросіть номер та дату видачі ліцензії на діяльність щодо посередництва із працевлаштування. Можна також надіслати ці реквізити кампаніїіз інформування про ризики, пов'язані із торгівлею людьми.

Фірма посередник має мати інформацію, завірену іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими той володіє, кількість та склад екіпажів, які надають послуги на кораблях. Проте, цю інформацію він не зобов'язаний розголошувати та надавати на вимогу клієнтів.

Також варто переглянути відгуки про агентство на різних сайтах, форумах, тематичних групах у соціальних мережах. Не варто довіряти лише відгукам на офіційному сайті посередника.

Вакансії та вимоги для роботи

Вимоги для роботи на круїзному лайнері:

знання англійської мови на рівні В2

для деяких вакансій, які потребують специфічного досвіду (наприклад, тренер або лікар), звертають увагу на те, де людина працювала раніше, чи має відповідні навички й освіту

Які вакансії є на кораблі?

Усіх працівників оформляють офіційно. Головні офіси компаній розташовані в США, але їхні кораблі можуть бути оформлені в різних країнах. Людину оформляють на корабель, де він зареєстровано, у тій країні людина й формально працює.

Є специфічні вакансії, для яких потрібен досвід, – перукарі, тренери тренажерного залу, лікарі.



Відбуваються масові співбесіди \ Photo by Tim Gouw on Unsplash

Вакансії в департаменти обслуговування та проживання – вони не потребують особливих навичок, усього можна навчитися в процесі.

Якщо ви будете працювати на кораблі вперше, то обирайте прості вакансії. На них зазвичай простіше влаштуватися. А є ті, куди потрапити майже неможливо – наприклад, на посаду лікаря обирають європейців – у них, зазвичай, більше навичок. Проте є хороша новина – медиків потребують лише кілька на весь корабель, а офіціантів завжди потрібно багато.

Підготовка та документи

Для працевлаштування на лайнер переважно потрібен стандартний перелік документів:

паспорти (внутрішній і закордонний)

візу (як правило, потрібна транзитна віза у США C1/D строком на 10 років)

компанія може вимагати сертифікати із профільних тренінгів чи курсів, посвідчення особи моряка

медичною страховкою забезпечують на весь період роботи. Страховий поліс оформляють за гроші компанії, а візу оплачує сам кандидат і отримує повернення грошей після завершення контракту

Оформлення документів може тривати від трьох місяців до одного року. На більш популярні вакансії оформлення триває від трьох до шести місяців.

Цікаво! Самоізоляція на яхті: одна з курортних країн дозволила туристам проводити карантин у морі

На специфічні вакансії оформлення всіх документів може тривати до року. Це зазначають на сайтах компанії, а всю детальну інформацію зазвичай людина отримує на співбесіді.

Затрати на оформлення усіх документів можуть складати від 1 до 1,5 тисячі доларів (від 28 200 гривень до 42 300 гривень). Усе залежить від вимог щодо них круїзної компанії, а також від місця посадки на корабель і затрат на квиток.

Радимо не оформляти документи наперед. Є ризик, що кандидату відмовлять чи він сам з якихось причин передумає. Варто оформляти документи лише тоді, коли точно знаєте, що поїдете працювати.

Виготовлення квитків та віз варто контролювати самостійно – навіть, якщо це займе більше часу.

Обов'язково підпишіть договір про посередництво у працевлаштуванні за кордоном із агентством. Окремо – договір про працевлаштування із майбутнім роботодавцем. Робити це варто до виїзду за межі України. Ще – варто оформити акт виконаних робіт і лише тоді сплачувати усі рахунки лише через відділення банку.



Читайте уважно договори \ Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash

Всі документи потрібно підписувати у двох екземплярах. Клієнти мають право попросити договір до підписання, щоб ознайомитися з ним вдома, проконсультуватися з юристом. Надмірний поспіх у підписанні документів зі сторони компанії має насторожити клієнта.

На що необхідно звертати увагу

Має насторожити, якщо представник агентства пропонує зустрітися на нейтральній території – в кафе чи парку. Усі ділові переговори повинні відбуватися лише в офісі агентства.

Крім того, варто остерігатися, якщо:

для фірми не важливі знання іноземної мови;

невеликі вимоги до освіти, навичок, досвіду роботи;

працедавці байдуже ставляться до вашого стану здоров'я

одразу пропонують високу заробітну плату;

пропонують виїхати на роботу за туристичною візою

пропонують дізнатися про всі умови роботи вже після прибуття на борт компанії

Життя на кораблі

Харчування та кімнати

Працівники круїзного лайнера можуть безкоштовно їсти на лайнері . Усі ресторани та бари на палубі також працюють цілодобово.



Приклад кают у круїзному лайнері \ Photo by Jerzy Morkis on Pixabay

Зазвичай, члени команди живуть по двоє у невеликих каютах. Там усе обладнано для життя: є кондиціонер, душ, туалет, телевізор, холодильник. Проте, у каюті працівники і працівниці лише ночують, а весь інший час проводять на палубі чи на роботі.

Алкоголь

Алкоголь на кораблі вживати можна, але лише в неробочий час. Для персоналу часто є бар, там можна відпочити.

Якщо на вас поскаржаться гості і чи ви будете у сильному алкогольному сп'янінні під час виконання службових обов'язків – це може стати причиною звільнення.



Дозвілля на круїзному лайнері \ Photo by iSAW Company on Unsplash

Робочі години та вихідні

Зазвичай, на круїзному лайнері працюють до 70 робочих годин на тиждень. Але залежно від вакансії є довші чи коротші перерви.

Читайте також: Круті повороти, стрімкі скелі й вибоїни: 7 найнебезпечніших доріг у світі

Компанія пропонує кандидатам контракт тривалістю від 6 до 8 місяців. Людина працює на кораблі, за цей час він може побувати у кількох круїзах – вони тривають від трьох днів до двох тижнів чи місяця.



Під час роботи будете мати можливість відпочити \ Photo by ben o'bro on Unsplash

Як правило, офіційних вихідних немає ніхто, навіть капітан. Це залежить від менеджменту корабля. Буває, що персоналу дають 1-2 дні в місяць повного відпочинку – тоді людина цілий день не працює.

Все ж для відпочинку у команди є всі можливості. Персонал після висадки у порту може їздити на екскурсії, займатися серфінгом чи іншими розвагами на воді, гуляти.

Хвороби та лікування

Усім працівникам оформляють медичне страхування, яке забезпечує безкоштовне лікування, навіть послуги стоматолога. Якщо це стається, то працівника обстежують, дають відпустку на потрібний час, за потреби ізолюють.

Якщо проявиться серйозне захворювання, для лікування якого недостатньо ресурсів на кораблі, то людину залишають у найближчому порту чи відправляють додому за рахунок компанії.

У такому випадку після лікування можна повернутися і інколи ще й отримати компенсацію. Проте, лише тоді коли компанія отримає усі документи про лікування. Якщо ж запідозрять, що людина зловживає хворобами і своїм поганим самопочуттям – її можуть звільнити.

Скільки можна заробити

Немає жодних обмежень щодо заробітку на кораблі. Все залежить від завзятості і планів людини. Можна поїхати лише один раз і заробляти "на мрію", а можна їздити на контракти постійно.

Читайте також: Прихований готель у пасажирському літаку Boeing: фото

У середньому на кораблі заробляють близько 1800 доларів (51 300 гривень) вже на першому контракті.



Робота на круїзному лайнері \ Photo by Alistair McIntyre on Pixabay

Діє постійна система підвищення – чим більше і довше працюєте, тим більшу заробітну плату отримуєте. Коли офіціант початківець отримує за місяць близько 1 200 доларів (34 200 гривень), то головний офіціант на кораблі – від 6 до 6500 тисяч доларів (від 171 тисячі до 185 тисяч).

За контракт можна заробити близько 12 тисяч доларів (342 тисячі гривень). Всі гроші відкладаються – на кораблі майже немає витрат. Проживання і харчування безкоштовне, форма (окрім речей, які безпосередньо торкаються тіла) – теж.