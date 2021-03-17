Латвійська авіакомпанія відновлює рейси до України: куди буде літати

Латвійська авіакомпанія AirBaltic планує поетапно повертати польоти до України. Будуть рейси одразу за трьома маршрутами.

17 березня авіакомпанія відновить рейси з Риги до Києва. Спочатку частота становитиме два рейси на тиждень, а з 28 березня збільшиться до чотирьох рейсів на тиждень.

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2 травня повернеться на лінію Рига – Одеса з поступовим нарощуванням числа рейсів до п'яти на тиждень.

3 червня латвійська авіакомпанія має намір перезапустити маршрут Рига – Львів з двома щотижневими перельотами.

Рейс Рига – Київ позиціонується як цілорічний, тоді як Одеса – Рига та Львів – Рига – це сезонні рейси на період літньої навігації.

Літатимуть у цьому сезоні на регіональних реактивних літаках Airbus A220-300, а не на турбогвинтових літаках Bombardier Q400. Прийняли таке рішення через кризу.

Проте, зверніть увагу, що у Латвії до 6 квітня діятиме надзвичайний стан, тому заборона на поїздки без поважної причини залишається чинною.

Хто може в'їхати до Латвії: