Гастротуризм – це подорожі зі смаком, тобто ознайомлення з традиційними стравами певного міста чи регіону із дегустацією. На жаль, цей напрямок в Україні розвинений лише локально, але тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько в інтерв'ю 24 Каналу розповіли, що це насправді важлива частиною мандрівки.
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Які регіональні страви варто скуштувати
За словами Максима, останнім часом в Україні помітна тенденція скуштувати якусь регіональну страву під час подорожі, а не просто десь поїсти. Міста й села, особливо туристичні, відчувають цю зацікавленість туристів і подекуди намагаються її вдовольнити.
Кожне містечко намагається віднайти в себе якісь автентичні страви, з якими ти асоціюватимеш це місце і яких ти більше ніде не спробуєш,
– каже Макс Узол.
Наприклад, візитівкою Полтави є галушки, у Львові запрошують посмакувати сирником чи пляцком спартак.
У мальовничому містечку Кременець на Тернопільщині є чорні вареники з гречаного тіста. На Чернівеччині, у Бессарабії – солодкий борщ із цукрових буряків.
Кременецькі вареники / Фото Суспільного
Якщо хочете спробувати щось незвичайне, треба їхати туди або в Дрогобич, де можна скуштувати солоний торт і запити солоною кавою,
– додає мандрівник.
На жаль, гастротуризм в Україні розвинений, по суті, лише на Закарпатті, і подекуди в гірських туристичних місцях Івано-Франківщини.
В принципі, це Закарпаття, де багато років проводять гастротури, бо там активно виробляють сири та вина. Карпатська кухня дуже сильно відрізняється від решти регіонів. У цьому вони молодці,
– зазначив блогер.
Сироварня на закарпатській Гуцульщині / Фото їzhakultura
Оля Манько додає, що завжди намагається знайти в поїздках щось цікаве й унікальне, аби показати це глядачам. "І автентичну їжу знайти найважче", – каже блогерка.