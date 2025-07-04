Гастротуризм – це подорожі зі смаком, тобто ознайомлення з традиційними стравами певного міста чи регіону із дегустацією. На жаль, цей напрямок в Україні розвинений лише локально, але тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько в інтерв'ю 24 Каналу розповіли, що це насправді важлива частиною мандрівки.

Цікаво Куди піти у Львові на вихідні: небанальні місця, які відкриють місто з іншого боку

Які регіональні страви варто скуштувати

За словами Максима, останнім часом в Україні помітна тенденція скуштувати якусь регіональну страву під час подорожі, а не просто десь поїсти. Міста й села, особливо туристичні, відчувають цю зацікавленість туристів і подекуди намагаються її вдовольнити.

Кожне містечко намагається віднайти в себе якісь автентичні страви, з якими ти асоціюватимеш це місце і яких ти більше ніде не спробуєш,

– каже Макс Узол.

Наприклад, візитівкою Полтави є галушки, у Львові запрошують посмакувати сирником чи пляцком спартак.

У мальовничому містечку Кременець на Тернопільщині є чорні вареники з гречаного тіста. На Чернівеччині, у Бессарабії – солодкий борщ із цукрових буряків.



Кременецькі вареники / Фото Суспільного

Якщо хочете спробувати щось незвичайне, треба їхати туди або в Дрогобич, де можна скуштувати солоний торт і запити солоною кавою,

– додає мандрівник.

На жаль, гастротуризм в Україні розвинений, по суті, лише на Закарпатті, і подекуди в гірських туристичних місцях Івано-Франківщини.

В принципі, це Закарпаття, де багато років проводять гастротури, бо там активно виробляють сири та вина. Карпатська кухня дуже сильно відрізняється від решти регіонів. У цьому вони молодці,

– зазначив блогер.

Сироварня на закарпатській Гуцульщині / Фото їzhakultura

Оля Манько додає, що завжди намагається знайти в поїздках щось цікаве й унікальне, аби показати це глядачам. "І автентичну їжу знайти найважче", – каже блогерка.