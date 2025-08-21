Експертка з етикету назвала 5 речей, які видають необізнаних чи невихованих мандрівників та відпочивальників. Саме на них місцеві вказують пальцем, кажучи, що "о, це туристи", "це ті самі туристи", розповідає 24 Канал з посиланням на The Sun.

Які речі одразу видають туристів?

Пляжні шльопанці десь у центрі міста

Для тих, хто відпочиває у місті, це має бути табу. Шльопанці можна носити в межах пляжних зон, неподалік від басейну, у роздягальнях. Та йти в них оглядати історичні пам'ятки в центрі міста дуже не до речі.

"Резервування" лежаків

Займати лежаки для друзів – це як лізти без черги. Туристів на популярних курортах у пік сезону й так дуже багато, і цей факт вже дратує місцевих. А якщо відпочивальники починають "бронювати" лежаки, кладучи туди рушник, – гіршого немає.



Відпочинок на пляжі, де туристи люблять "бронювати" місця / Фото Pexels

Алкоголь зранку

Туристи, для яких відпочинок без алкоголю – не відпочинок, мають бути трохи стриманішими. Адже дехто починає пити ще в аеропорту чи одразу в готелі. А починати сніданок з келихом чогось міцного – це явна ознака не те, що туриста, а "неприємної людини".

Шкарпетки із сандалями

Сандалі – це літній тип взуття, з характерними застібками-ремінцями, які носять на босі ноги. Коли туристи взувають їх на шкарпетки, це одразу привертає увагу.

Оплески після посадки літака

Аплодувати після приземлення літака – це щось із розряду "дуже дивного" та є ознакою недосвідченого мандрівника. Так, посадка – нелегка справа, але це робота пілота. У такому разі людям треба аплодувати кожного разу, переходячи дорогу, як вдячність за те, що вони залишилися живими. Чи не абсурдно це?