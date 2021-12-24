Райські куточки планети: 10 найкрасивіших пляжів, які варто відвідати

24 грудня 2021 , 16:50
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Джерело:

The National

Наша планета повна мальовничих локацій, які змушують повірити у "рай на Землі". Одними з таких – є пляжі з білосніжним піском, бірюзовою водою та незайманою природою.

Видання The National провело дослідження та склало рейтинг найкрасивіших пляжів світу. Обирайте, який більше до вподоби й вирушайте на зустріч пригодам!

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Найкрасивіші пляжі світу, які слід відвідати у 2022-му

Так, рейтинг очолив пляж приватного острова Ніяма на Мальдівах.

Друге місце посів пляж Аль-Суфух, також відомий як "секретний" або пляж "чорного палацу", бо розташований неподалік королівських резиденцій.

Цей пляж, який називають однією із прихованих перлин Дубая, є обов'язковим для відвідування тим, хто шукає фантастичних краєвидів на воду, а також на деякі з найдивовижніших будівель Дубая, штучні острови Palm Jumeirah і знаменитий Burj Al Arab, це ідеальне місце для сходу або заходу сонця,
– йдеться у звіті.

Також до п'ятірки лідерів увійшли Bai Sao у В'єтнамі, Cape Drastis у Греції та Pensacola Beach у США.

10 найкрасивіших пляжів світу

  1. Приватний пляж острова Ніяма, Мальдіви


Приватний пляж острова Ніяма на Мальдівах / Фото Kuoni

  1. Пляж Аль-Суфух, Дубаї, ОАЕ


Пляж Аль-Сафух в Дубаї / Фото sweet-home-dubai.com

  1. Бай Сао, Фукуок, В'єтнам


Пляж Бай Сао на Фукуок / Фото Kuoni

  1. Мис Драстіс, Корфу, Греція


Мис Драстіс на Корфу / Фото Kuoni

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  1. Пенсакола-Біч, Флорида, США


Пенсакола-Біч у Флориді / Фото Kuoni

  1. Бамбург-Біч, Нортумберленд, Велика Британія


Бамбург-Біч у Нортумберленд / Фото Kuoni

  1. Пляж Нумана-Альта, Італія


Пляж Нумана-Альта в Італії / Фото Kuoni

  1. Пляж Рейлі, Крабі, Таїланд


Пляж Рейлі в Таїланді / Фото Kuoni

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  1. Узбережжя На Палі, Кауаї, Гаваї, США


Узбережжя На Палі / Фото Kuoni

  1. Білий пляж Боракая, Філіппіни


Білий пляж Боракая у Філіппінах / Фото Kuoni 

​Не зволікайте та вирушайте у ці райські куточки планети!

Автор: Марта Касіянчук