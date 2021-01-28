Рада ЄС переглянула список країн, жителям яких дозволили в'їзд: що змінилося

28 січня 2021 , 20:05
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Рада Європейського Союзу скоротила список "безпечних" третіх країн, для яких країни-члени повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні.

Джерело: Рада ЄС

У список не додали жодних нових держав, але з нього викреслили Японію.

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Тож наразі країнам-членам рекомендували відкрити кордони для жителів 6 держав. Серед них:

  • Австралія,
  • Нова Зеландія,
  • Руанда,
  • Сінгапур,
  • Південна Корея,
  • Таїланд,
  • Китай (за умови підтвердження взаємності).

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження подорожей, охоплюють, зокрема, епідемічну ситуацію та заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Вони застосовуються кумулятивно,
– пояснили у Раді ЄС.

Зауважимо, що востаннє список переглядався у грудні 2020 року, тоді його скоротили, викресливши Уругвай.

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