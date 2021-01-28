Рада ЄС переглянула список країн, жителям яких дозволили в'їзд: що змінилося

Рада Європейського Союзу скоротила список "безпечних" третіх країн, для яких країни-члени повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні.
Джерело: Рада ЄС
У список не додали жодних нових держав, але з нього викреслили Японію.
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Тож наразі країнам-членам рекомендували відкрити кордони для жителів 6 держав. Серед них:
Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження подорожей, охоплюють, зокрема, епідемічну ситуацію та заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Вони застосовуються кумулятивно,
– пояснили у Раді ЄС.
Зауважимо, що востаннє список переглядався у грудні 2020 року, тоді його скоротили, викресливши Уругвай.
Влітку 2021 року українці зможуть відпочити у 29 країнах. Незабаром авіакомпанії отримають дозволи на виконання чартерних рейсів.
У списку відкритих для України країн опинилися не лише добре знайомі Єгипет та Туреччина, але й екзотичні Танзанія та В'єтнам.