Qatar Airways влаштував розпродаж квитків з України на екзотичні курорти: перелік

Катарський авіаперевізник Qatar Airways вирішив влаштувати новорічний розпродаж для своїх клієнтів. Пропонує акційні квитки на екзотичні пляжні курорти з Києва та Одеси.

Забронювати авіаквитки та дізнатися деталі цієї акції можна на офіційному сайті авіакомпанії Qatar Airways. Розповідаємо більше про напрямки.

Читайте також SkyUp анонсувала новорічні акції: як отримати знижки та подарунки

Розпродаж Qatar Airways з України на екзотичні курорти

Так, авіаперевізник пропонує туристам придбати акційні квитки на пляжні курорти, зокрема Дубаї, острів Пхукет, Коломбо, Мальдіви, Сейшели, Занзібар, Сідней та Мельбурн.

Новорічний розпродаж триватимей поширюється на подорожі до 30 червня 2022 року.

Маршрут передбачає пересадку в базовому аеропорту Qatar Airways у Досі – пасажир вилітає з України, а потім змінює лайнер й вирушає в кінцеву точку.

Акційні напрямки з Києва (ціни вказані в обидва боки в економ / бізнес-класі):

Дубай – 9 900 гривень;

– 9 900 гривень; Пхукет – 16 800 гривень / 47 500 гривень;

– 16 800 гривень / 47 500 гривень; Коломбо – 14 800 гривень / 43 900 гривень;

– 14 800 гривень / 43 900 гривень; Сейшели – 18 900 гривень / 47 900 гривень;

– 18 900 гривень / 47 900 гривень; Мальдіви – 18 900 гривень / 85 100 гривень;

– 18 900 гривень / 85 100 гривень; Занзібар – 20 400 гривень / 47 900 гривень;

– 20 400 гривень / 47 900 гривень; Мельбурн – 37 900 гривень / 108 700 гривень;

– 37 900 гривень / 108 700 гривень; Сідней – 39 600 гривень / 123 400 гривень.

Акційні напрямки з Одеси (ціни вказані в обидва боки в економ / бізнес-класі):

Коломбо – 15 300 гривень / 51 100 гривень;

– 15 300 гривень / 51 100 гривень; Пхукет – 20 100 гривень / 52 500 гривень;

– 20 100 гривень / 52 500 гривень; Мальдіви – 20 700 гривень / 93 400 гривень.

Усі квитки Qatar Airways вміщують перевезення ручної поклажі, багажу, харчування та безкоштовне використання бортової системи розваг.

Зазначається, що авіакомпанія літає двічі на день до київського аеропорту Бориспіль та тричі на тиждень до аеропорту Одеса.