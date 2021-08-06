Здійснити "американську мрію": краща авіакомпанія світу запровадила рейси з Києва в США

Розпродаж квитків до США влаштувала Qatar Airways - найкраща авіакомпанія 2021 року за версією AirlineRatings. З України відправною точкою є Київ, на маршруті передбачена лише одна пересадка.

Вартість квитків стартує від 18 600 гривень в обидва боки. Акційні пропозиції стосуються рейсів від 16 вересня 2021 року до 30 червня 2022 року.

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Квитки в США: напрямки

Ціни на квитки актуальні до 8 серпня 2021 року включно. Прямі рейси з Києва Qatar Airways здійснює за такими напрямками:

Атланта;

Бостон;

Чикаго;

Даллас;

Х'юстон;

Лос-Анджелес;

Маямі;

Нью-Йорк;

Філадельфія;

Сан-Франциско;

Сіетл;

Вашингтон.

Є й інші, менш популярні маршрути. Тоді пасажир спершу прилітає в США, а тоді пересідає на рейси партнерських авіакомпаній American Airlines, Alaska Airlines або jetBlue.

На маршруті передбачена одна пересадка в базовому аеропорті Доха. Перевезення оформлюють єдиним квитком. Тобто багаж у разі форс-мажору безкоштовно переоформлять на інший рейс.