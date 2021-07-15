Qatar Airways в липні літатиме до Києва на "лайнерах мрії": як вони виглядають – фото

Авіакомпанія Qatar Airways поставила на рейси в київський аеропорт Бориспіль широкофюзеляжні літаки Boeing 787. Вони також відомі, як "Dreamliner" або "лайнери мрії".

"Лайнери мрії" приземлятимуться в Борисполі в липні. Як вони виглядають – дивіться далі!

Читайте також Інстаграмна Україна: локації, де кожному треба зробити знімок

Авіалайнери оснащені повноцінним салоном бізнес-класу з кріслами-ліжками, а в економкласі пасажири мають доступ до екранів розважальної системи і розеток для підзарядки мобільних пристроїв.

Під час польоту в Boeing 787 можна буде вийти в інтернет, адже в літаках є спеціальні супутникові антени.



Економклас в Boeing 787-8 / Фото: Google Maps



Бізнес-клас Boeing 787-8 / Фото: Qatar Airways

Крім того, завдяки ширшому фюзеляжу в салоні просторіше і є два проходи.

В авіакомпанії кажуть, що використання цих лайнерів збільшить число крісел до 254 на кожному рейсі до Києва. Це дозволить запропонувати українським пасажирам більше можливостей для перельотів і доступніші тарифи.

Відзначимо, раніше Qatar Airways зробила всі свої квитки повністю зворотними до кінця літа 2021 року. Тобто клієнти можуть повернути квитки та отримати повну суму їхньої вартості.

Також авіакомпанія проводить спецакцію на рейсах з Києва, за якою діти можуть летіти безкоштовно.