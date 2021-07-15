"Лайнеры мечты" будут приземляться в Борисполе в июле. Как они выглядят – смотрите дальше!

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Авиалайнеры оснащены полноценным салоном бизнес-класса с креслами-кроватями, а в экономклассе пассажиры имеют доступ к экранам развлекательной системы и розеткам для подзарядки мобильных устройств.

Во время полета в Boeing 787 можно будет выйти в интернет, ведь в самолетах есть специальные спутниковые антенны.



Экономкласс в Boeing 787-8 / Фото: Google Maps



Бизнес-класс Boeing 787-8 / Фото: Qatar Airways

Кроме того, благодаря широкому фюзеляжу в салоне просторнее и есть два прохода.

В авиакомпании говорят, что использование этих лайнеров увеличит число кресел до 254 на каждом рейсе в Киев. Это позволит предложить украинским пассажирам больше возможностей для перелетов и более доступные тарифы.

Отметим, ранее Qatar Airways сделала все свои билеты полностью возвратными к концу лета 2021 года. То есть клиенты могут вернуть билеты и получить полную сумму их стоимости.

Также авиакомпания проводит спецакцию на рейсах из Киева, по которой дети могут лететь бесплатно.