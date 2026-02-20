На цій площі у Римі чути шепіт на відстані 50 метрів: як це можливо
- На площі П'яцца-дель-Пополо в Римі існує акустичний ефект, що дозволяє чути шепіт на відстані 50 метрів завдяки формі еліпса площі та двом екседрам.
- Навколо площі розташовані дві барокові церкви, базиліка Санта-Марія-дель-Пополо, ворота Порта-дель-Пополо, два фонтани та єгипетський обеліск, а з пагорба Пінчіо відкривається вид на площу.
Ви точно не здогадувалися, що на римській площі П'яцца-дель-Пополо можна робити справжні магічні трюки: говорите в одному кутку площі, а людина в протилежному кінці вас прекрасно чує.
Уявіть: ви стоїте на площі П'яцца-дель-Пополо у Римі, і відстань між вами та іншою людиною майже 50 метрів. Якщо спробувати підняти праву руку і тихо промовити слово, вас почують! Про це розповідає ganna.guide.in.rome у своєму блозі.
Що це за магія відбувається на площі П'яцца-дель-Пополо у Римі?
Цей дивовижний акустичний ефект не був задуманий спеціально – він виник як наслідок реконструкції площі у 19 столітті, яку завершив Джузепе Валадір. Найкраще експериментувати зранку, коли людей мало, і говорити спокійним, низьким голосом. Все це працює завдяки формі еліпса площі та двом екседрам, які дозволяють спілкуватися на великій відстані. Вам точно варто це спробувати!
Чим незвичайна площа: дивитись відео
А які є цікаві пам'яткі навколо площі?
На площі стоять дві майже ідентичні барокові церкви: Санта-Марія-дей-Міраколі та Санта-Марія-ін-Монтесанто, розділені Віа дель Корсо. З протилежного боку розташована базиліка Санта-Марія-дель-Пополо з 12 бічними каплицями, серед яких каплиця Церасі з роботами Караваджо та каплиця Чігі з мозаїками Рафаеля, розповідає Romesite.
Поруч є міські ворота Порта-дель-Пополо, збудовані у 1561 році за проектом Нанні ді Баччо Бігіо та прикрашені Берніні. На площі два фонтани: фонтан Нептуна з тритонами та фонтан богині Риму зі статуями Рема і Ромула. Найвідоміша пам'ятка – це 36-метровий єгипетський обеліск, який колись стояв у Храмі Сонця в Геліополісі, а пізніше його перенесли на площу.
А щоб побачити площу згори, підніміться на пагорб Пінчіо. З балкона П'яцца Наполеоне відкривається чудовий вид на площу та місто, а за кілька хвилин пішки – найбільший громадський парк Риму, Вілла Боргезе.
