У пустелі Сахара випав сніг: фотограф зазнімкував рідкісне погодне явище

У пустелі Сахара спостерігають рідкісне погодне явище. Після різкого похолодання піщані дюни вкрилися снігом та льодом.

Поблизу міста Айн-Сефра в Алжирі вночі зафіксували позначку термометрів у -2 градуси морозу.

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Дюни Сахари вкрило снігом

Сніг впав на пісок Сахари після зниження температури. Дюни найбільшої пустелі світу вкрилися льодом.

Це погодне явище у пустелі Сахара спостерігали вже п'ятий раз за 42 роки. Попередні випадки були у 1979, 2016, 2018 та 2021 роках.



Засніженні піщані дюни Сахари / Фото Shutterstock

Фотограф Карім Бушетат встиг "спіймати" це рідкісне погодне явище на свою камеру.

На опублікованих кадрах видно неймовірні візерунки, які створив сніг у поєднанні з піском.



Фотограф Карім Бушетат у засніженій пустелі Сахарі / Фото Каріма Бушетата

У Сахарі випав сніг: дивіться відео



Карім Бушетат не єдиний, кому вдалося зазнімкувати це явище. Користувачі різних соціальних мереж активно діляться світлинами із засніженої пустелі.



Попри те, що сьогодні Сахара дуже суха, її очікують знову побачити зеленою приблизно через 15 000 років.

Айн-Сефра, відома як "Ворота в пустелю", розташована на висоті близько 3 000 футів над рівнем моря та оточена Атласькими горами.