У пустелі Сахара випав сніг: фотограф зазнімкував рідкісне погодне явище
Джерело:Daily Mail
У пустелі Сахара спостерігають рідкісне погодне явище. Після різкого похолодання піщані дюни вкрилися снігом та льодом.
Поблизу міста Айн-Сефра в Алжирі вночі зафіксували позначку термометрів у -2 градуси морозу.
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Дюни Сахари вкрило снігом
Сніг впав на пісок Сахари після зниження температури. Дюни найбільшої пустелі світу вкрилися льодом.
Це погодне явище у пустелі Сахара спостерігали вже п'ятий раз за 42 роки. Попередні випадки були у 1979, 2016, 2018 та 2021 роках.
Засніженні піщані дюни Сахари / Фото Shutterstock
Фотограф Карім Бушетат встиг "спіймати" це рідкісне погодне явище на свою камеру.
На опублікованих кадрах видно неймовірні візерунки, які створив сніг у поєднанні з піском.
Фотограф Карім Бушетат у засніженій пустелі Сахарі / Фото Каріма Бушетата
У Сахарі випав сніг: дивіться відео
Карім Бушетат не єдиний, кому вдалося зазнімкувати це явище. Користувачі різних соціальних мереж активно діляться світлинами із засніженої пустелі.
Цікаво! Айн-Сефра, відома як "Ворота в пустелю", розташована на висоті близько 3 000 футів над рівнем моря та оточена Атласькими горами.
Попри те, що сьогодні Сахара дуже суха, її очікують знову побачити зеленою приблизно через 15 000 років.