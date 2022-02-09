Пропустити останній місяць зими: 5 найкращих країн для відпочинку у лютому

Попри те, що головною умовою перетину кордону деяких країн залишається наявність сертифіката про вакцинацію, більшість із них суттєво спростили умови в'їзду.

Так, громадяни України, які отримали повний курс вакцинації, зможуть відвідати Данію та Португалію без надання негативного тесту на коронавірус. Крім того, вперше за 2 роки свої кордони для туристів відкриє Австралія.

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Які країни відкриті для українців у лютому 2022 року

Євразійські країни:

Албанія;

Бангладеш;

Болгарія;

Боснія і Герцеговина;

Велика Британія;

Вірменія;

Греція;

Ірландія;

Іспанія;

Казахстан;

Молдова;

Непал;

Німеччина;

Південна Корея;

Північна Македонія;

Польща;

Португалія;

Сербія;

Словенія;

Таїланд;

Узбекистан;

Фінляндія;

Чорногорія;

Шрі-Ланка.

Країни на Близькому та Середньому Сході:

Афганістан;

Ірак;

Іран;

Йорданія;

Ліван;

ОАЕ;

Оман;

Туреччина.

Африканські країни:

Бенін;

Ботсвана;

Буркіна-Фасо;

Бурунді;

Гамбія;

Гамбія;

Гана;

Есватіні;

Єгипет;

Замбія;

Зімбабве;

Кенія;

Коморські острови;

Лесото;

Маврикій;

Малаві;

Мальдівські острови;

Намібія;

Нігерія;

Південно-Африканська Республіка;

Республіка Джибуті;

Республіка Південний Судан;

Руанда;

Сейшельські острови;

Сомалі;

Судан;

Сьєрра-Леоне;

Танзанія;

Того;

Туніс;

Уганда;

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія;

Центральноафриканська Республіка;

Чад.

Де провести відпустку у лютому / Фото Pexels

Країни Північної та Південної Америки:

Антигуа і Барбуда;

Аргентина;

Багамські острови;

Барбадос;

Беліз;

Бразилія;

Гаїті;

Гаяна;

Гватемала;

Гондурас;

Гренада;

Домініка;

Домініканська Республіка;

Еквадор;

Колумбія;

Коста-Рика;

Куба;

Мексика;

Нікарагуа;

Панама;

Парагвай;

Перу;

Сальвадор;

Сент-Люсія;

США;

Ямайка.

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5 найпопулярніших напрямків для відпустки у лютому

Єгипет

Єгипет залишається привабливим місцем для відпочинку впродовж усього року. Й навіть попри те, що лютий є найпрохолоднішим місяцем, в країні зберігається тепла температура повітря. Погода дозволяє купатися в морі та засмагати на пляжі. Однак експерти радять віддавати перевагу Шарм-ель-Шейху, адже він захищений горами від сильного вітру.

Таїланд

Лютий – ідеальний місяць для екскурсій Таїландом / Фото Pexels

У лютому туристів, які вирушать сюди, порадує відсутність дощів та тепле море. Вдень температура повітря в лютому підіймається до 32 – 33 градусів. Лютий – ідеальний місяць підходить для пляжного відпочинку та екскурсій.

Об'єднані Арабські Емірати

Температура повітря у цей місяць підіймається до 28 градусів, ночі також досить теплі – до 20 градусів. Водночас вода прогрівається до 23 – 26 градусів.

Шрі-Ланка

Взимку Шрі-Ланка – один із найпопулярніших напрямків для пляжного відпочинку. Температура повітря в цей період вдень може зростати до 28 градусів, ввечері температура сягає 24 градусів. Температура ж води у Індійському океані – до 27 градусів.

Домінікана

Домінікана приваблює туристів не тільки теплою погодою, гарними пляжами, а й прекрасними можливостями для дайвінгу. У лютому температура повітря підіймається до 27 градусів. Карибське море прогрівається до 26 градусів. Ба більше, взимку біля острова можна навіть побачити китів.