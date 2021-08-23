Продали все і вирушили у мандрівку з дитиною: історія однієї сім'ї

Подорожі – це неоціненний та незабутній досвід. Історії сміливих людей, які здатні покинути все та вирушити у мандрівку – надихають.

Сім'я з Австрії вдалась до рішучого кроку та відмовилась від комфортного життя, щоб присвятити себе дослідженням та відкриттям нових місць. Вони придбали стару вантажівку та облаштували її, щоб мати можливість подорожувати.

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Мандрівка світом на старій вантажівці

Марія та Леандро досліджували світ протягом останніх 10 років, але це зазвичай були короткі подорожі. Після народження сина вони встигли відвідати кілька країн і лише через 4 роки наважились на відчайдушний крок – вирушити з маленьким Ленноксом у кругосвітню подорож від Альп до Альп.



Подорож на старій вантажівці / Фото Boredpanda

Вони придбали стару вантажівку Mercedes-Benz LA 911 B та місяць переробляли її у будинок на колесах площею 12 метрів квадратних. Зараз сім'я розпочала третій етап подорожі та вирушила з Австрії до Австралії. До цього вони вже встигли через Центральну Азію дістатись Владивостока, побувати в Південній Кореї, Японії, Борнео, Брунеї та провести кілька неймовірних, приголомшливих, дивовижних місяців в Індонезії.



Дивовижні світлини з подорожі / Фото Boredpanda

Мандрівники діляться враженнями про прекрасний острів Тасманія з неймовірною береговою лінією, горами та краєвидами. Вони насолоджуються вночі чумацьким шляхом та плавають у скельних водах з кришталевою водою.



Мальовнича Тасманія / Фото Boredpanda

Чим довше і далі ми подорожуємо, тим більше ми відчуваємо, як все на цій планеті пов'язане. Земля, море, повітря, тварини та люди,

– діляться мандрівники.

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Виховувати сина в таких умовах – теж дуже відповідальне рішення. Але батьки хочуть навчити його любити та цінувати живе, дати усвідомлення цієї планети та всього, що на ній є, наблизити до природи.



Сім'я подорожує з дитиною / Фото Boredpanda