Народні прикмети в дорогу: що робити, щоб мандрівка була вдалою

З давніх часів у наших пращурів було багато прикмет, що варто зробити перед поїздкою, а чого слід уникати, щоб шлях був легким і безпечним. Частина з них збереглася і донині, перетворившись на своєрідні ритуали, які багато хто виконує майже автоматично. Вірити в них чи ні – кожен вирішує самостійно.

24 Канал розповідає про найпоширеніші прикмети, пов'язані з поїздками. Багато людей вірять – якщо дотриматися їх, то подорож точно буде вдалою.

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Що не варто робити перед виходом

Не прибирайте

У день поїздки нікому з членів сім'ї або просто людей, які живуть разом, не можна підмітати або мити підлогу. Узагалі будь-яка хатня робота – суворо заборонена. Це нібито може призвести до поганих наслідків під час поїздки.



Не прибирайте перед виходом / ukr.media

Не мийте і не стрижіть волосся

Багато людей вірять, що якщо помити або постригти волосся перед поїздкою, то точно трапиться щось погане. Річ у тім, що волосся – це носій енергетичної сили. Для запобігання втрати цієї енергії, стригти волосся або мити його треба щонайменше за добу до запланованої дати подорожі.

Не переступайте поріг лівою ногою

Є багато прикмет, які пов'язані з нечистою силою. Мовляв, якщо перед поїздкою переступи поріг дому спершу лівою ногою, то нечисть це відчує. Те саме станеться, якщо першим одягнути лівий черевик або переступити через предмети, які лежать на перехресті.

Не зашивайте одяг та не давайте в борг

Ця прикмета також обіцяє невдачу. Якщо відірвався ґудзик на сорочці, то краще цю сорочку залишити вдома. У день виїзду не можна давати в борг гроші й позичати речі – на особисті речі можна навести псування.



Не зашивайте одяг перед дорогою / ukr.media

Не повертайтеся

Існує прикмета, що не можна повертатися додому перед поїздкою, якщо ви вже переступили поріг будинку. Якщо ж ви забули паспорт, ключі від автомобіля чи іншу дуже важливу річ без якої поїздка неможлива, то під час другого виходу з дому треба подивитися в дзеркало і показати своєму відбиванню язик. Вважається, що це допоможе відвернути нечисту силу, яка змогла заплутати ваші думки.

Що потрібно зробити перед дорогою – повір'я на вдачу

"Присядьте на доріжку"

Це, мабуть, найпопулярніша прикмета з усіх, які стосуються подорожей чи далекої дороги. Багато людей виконують її автоматично і навіть не задумуються про суть. Вважається, що якщо присісти на трошки перед виходом з дому, то подорож буде легкою і пройде вдало.



Присядьте перед виходом з дому / forumdaily.com

Остерігайтеся заздрості

Колись на запитання знайомих про місце призначення відповідали, що збираються на "кудикині" гори. В сучасних реаліях можна відповісти: "у справах". Багато людей вірять, що через заздрість знайомих або родичів поїздка може піти не по плану або взагалі не відбутися.

Потримайтесь за кут столу

Обідній стіл, за яким збирається сім'я, символізує зв'язок з рідною домівкою. У старовину його цілували, щоб швидше завершити справи на чужині та повернутися в рідні краї.