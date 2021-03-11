На Прикарпатті підприємці заблокували курорт "Буковель": фото протесту

11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на "Буковель". Протестувальники заявляють, що якщо джерелом поширення вірусу є саме цей курорт, то потрібно терміново його закрити.

Організатори розповіли, що акція є "попереджувальною". Вона розпочалася близько 10:00, її учасники рухаються по пішохідному переході на в'їзд до "Буковелю", тим самим блокуючи рух транспорту.

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Як зазначила активістка Людмила Климчук, в акції беруть участь представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї.

Підприємці виступають з такими питаннями та вимогами:

Чому після закриття малого бізнесу на карантин ситуація не покращилась, а погіршилась? Чому на запитання скільки буде тривати карантин, ніхто не може дати відповіді? Чому працювати заборонили, а податки та оренду не скасували, ціни на комунальні послуги підвищили, коронавірус розповсюджується, а лікування платне? Згідно з висновками МОЗ, новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту "Буковель". Кирило Тимощенко сказав про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура". Тому звідси випливає логічний висновок – якщо джерелом розповсюдження вірусу є курорт "Буковель", то потрібно терміново його закрити, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Підприємці вимагають рівні умови ведення бізнесу:

запровадити жорсткі обмеження для всіх, без виключення, на чітко визначений термін

дозволити діяльність мікробізнесу та забезпечити контроль за дотриманням карантинних норм

На Прикарпатті підприємці заблокували курорт "Буковель" / Фото: galka.if.ua

Відзначимо, раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, чому гірськолижний курорт "Буковель" продовжує роботу, попри жорсткий карантин у "червоній зоні".