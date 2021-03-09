Прихований готель у пасажирському літаку Boeing: фото

Джерело:avianews
Авіакомпанія МАУ показала найбільший пасажирський літак в Україні Boeing 777-200ER, який має прихований повноцінний капсульний готель.
Цей літак використовують для далеких рейсів, коли екіпажу необхідно відпочити. Враховуючи розміри фюзеляжу, в ньому можна розмістити спеціальну кімнату для пілотів і бортпровідників.
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Вхід в кімнату виглядає як звичайна туалетна кабінка. Якщо відкрити двері, то можна побачити сходи, що йде вниз – в багажний відсік.
Сходи у кімнату відпочинку \ Фото avianews
Там є сім повноцінних місць для сну, довжина кожної з полиць становить близько 2 метрів.
Довжина полиць становить 2 метри \ Фото avianews
З цього готелю є прямий вихід в багажний відсік, де перевозять вантажі і багаж пасажирів. Щоб туди потрапити, на одній з нижніх полиць потрібно відсунути перегородку.
Загальний вид кімнати відпочинку \ Фото avianews
Американська стюардеса раніше також показала фото таємних кімнат у літаку.