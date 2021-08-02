"Їздити на All inclusive ви більше не захочете": чим насправді годують туристів в готелях Єгипту

Майже кожен турист, який збирається на відпочинок, розглядає лише ті готелі, де система харчування все включено. Але мало хто знає, до яких хитрощів вдаються менеджери курортів, щоб заощадити.

Зокрема, відпочивальникам подають розбавлене вино, пиво та інші напої, в меню – багато овочів і мало м'яса, а риба та випічка – морожені. Про це розповів власник великого турагентства в Хургаді Мохамед Шабір.

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За його словами, на такі маніпуляції з харчуванням впливає, зокрема, ріст цін у країні на продукти. Оскільки підвищувати вартість номерів не можна, вони починають хитрувати з якістю і кількістю їжі. Наприклад, алкогольні напої здешевлюють – ллють з пакетів, а розливне пиво й кока-колу – розбавляють.

Мені насправді страшно про це розповідати – ви їздити в олл-інклюзів ніде у світі не захочете, – заявив Шабір.

Свіжість продуктів "перш за все"

В середньому в день на туриста витрачається 13 – 14 доларів США. За ці кошти людину потрібно нагодувати сніданком, обідом і вечерею та забезпечити їй різноманітні напої. Крім того, у цю суму входить електрика та зарплата персоналу. Отже, на харчування залишається не так вже й багато.

У результаті, їжа закуповується імпортна, гуртом – у найдешевших постачальників: морожена курятина, яловичина і риба. Ситуацію рятують сезонні овочі, які в Єгипті коштують копійки. Саме тому експерти радять в більшості споживати їх.

Вся правда про апетитну їжу

Менеджери олл-інклюзіва винаходять різні хитрощі, щоб люди менше їли дорожчі продукти – м'ясо. Наприклад, одразу ж після обіду біля басейну випікають піцу на дровах. Це роблять для того, щоб турист до вечері встиг насититися, й у ресторані з'їв менше.

Круасани та інша випічка не спечені щойно, вони є замороженими напівфабрикатами, – зізналася господиня одного з мініготелів в Хургаді.

Вона додала, що на 14 доларів турист отримає продукти, які забезпечують швидке насичення – багато овочів, дрібну рибу, нарубану курку в соусі, багато булочок і солодощів.

За її словами, морепродукти нерідко консервовані – їх красиво викладають з гарніром, створивши ілюзію свіжості. От шпинат і броколі будуть насправді свіжими.

Ціна – якість

Мохамед каже, що найперше на що варто зважати туристам – ціна. Річ у тім, що два 4-зіркові готелі в Єгипті можуть відрізнятися між собою колосально. Тобто, не варто від дешевого готелю очікувати "люксового" харчування.

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Те, що відпочивальники не доїли вчора, їм сервірують сьогодні – просто в іншому вигляді. Скажімо, їсте в понеділок смажену індичку, у вівторок – рулет з індички, в середу – Індичий кебаб, – додав Шабір.

Однак він запевняє, якщо готель пропонуватиме своїм відвідувачам протерміновані продукти, приїде спеціальна комісія, й готель ризикує залишитись зачиненим.

Основний принцип системи All inclusive: кухня повинна все використовувати без відходів, інакше не буде прибутку.