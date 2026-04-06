Travel Європа та світ Куди поїхати одному за кордон на 3 – 4 дні: українці поділилися найкращими напрямками
6 квітня, 19:54
Юлія Турелик
Основні тези
  • Українці поділилися порадами для соло-подорожей до Швеції, Іспанії, Італії, Португалії, Хорватії, Австрії, Чехії та Нідерландів, відзначаючи доступність, безпеку та культурні принади.
  • Серед рекомендацій - столиця Швеції Стокгольм, Валенсія в Іспанії, різні місця в Італії, такі як Рим і Сицилія, Лісабон у Португалії, Дубровнік у Хорватії, Відень в Австрії, Прага в Чехії та Нідерланди як безпечне місце для соло-подорожей.

Часом найкраще рішення змінити обстановку – просто кудись поїхати на кілька днів. Отримати неймовірні враження можна навіть наодинці, важливо лише обирати безпечні локації.

Соло-поїздки починають набирати популярності, тому користувачка Threads @oliaa_p запитала українців, куди можна поїхати самому на 3 – 4 дні. У цьому дописі зібралася майже сотня коментарів з порадами від туристів.

Для тих хто хоче відвідати нову країну навесні – зібрали кілька варіантів напрямків, кожен з яких особливий та зможе подарувати нові емоції.

Куди туристи радять летіти наодинці?

  • Швеція. Мандрівники радять звернути увагу на столицю Швеції – Стокгольм  через доступний переліт. Додатковим бонусом є безкоштовний транспорт для українців.
  • Іспанія. "Я літала у Іспанію, а саме у Валенсію сама, почувалась там безпечно і дуже сподобалось місто", – зазначила одна з користувачок.
  • Італія. Вважається однію з найпопулярніших країн для соло-подорожей. Туристи відзначають, що досить бюджетною є Сицилія, на півночі можна відвідати Мілан, Комо, Верону, озеро Гарда чи Венецію, а також поїхати в Рим. У Сицілії відзначили привітних людей, неймовірну природу та вулкан Етна.

    "Летів в Неаполь з таким маршрутом один день сам Неаполь. Другий день поїздом в Рим і цілий день там. Третій день вулкан Везувій і ще можна погуляти по Неаполі. За 3 дні скільки емоцій в мене ще не було", – відзначив користувач.

    Для тих, хто буде неподалік Мілану, радимо відвідати Орта-Сан-Джуліо – це тихе містечко на півночі Італії, відоме середньовічними вуличками та видом на острів Сан-Джуліо з монастирем і базилікою, пише The Times. Острів Сан-Джуліо відомий як "Шлях тиші" і є популярним серед італійців для сйних прогулянок, зберігаючи тишу і спокій, на відміну від переповнених туристами інших озер.

  • Португалія. Мандрівники радять відвідати Лісабон. У столиці Португалії можна зекономити й не витратити багато грошей. А ще там дуже красиво, особливо у травні.
  • Хорватія. "Дубровнік заповнений людьми, тому що вони з’їжджаються дивитися, де знімали "Гру престолів", але все решта – супер класно. Природа шикарна, можна знайти дешеве та класне житло і ресторації місцеві", – відзначила туристка у дописі.
  • Австрія. Для тих, хто не хоче довго стояти в чергах на кордоні, може запланувати поїздку у Відень. У столицю Австрії зі Львова йде прямий потяг.
  • Чехія. "У Празі можна буде прекрасно погуляти по центру і ще навіть 1 – 2 музеї побачити", – розповіла туристка Маргарита.

  • Нідерланди. Туристи відзначили цю країну ідеальною для соло. Тут музеї, сучасність, історія, мистецтво, і краса навколо. Загалом – досить безпечно і комфортно.

Часті питання

Чому соло-поїздки стають популярними серед туристів?

Соло-поїздки набирають популярності, оскільки дозволяють мандрівникам відчувати свободу вибору маршрутів і темпу подорожі — без необхідності підлаштовуватися під інших.

Які є рекомендації для соло-подорожей в Європі?

Українські туристи рекомендують для соло-подорожей такі напрямки, як Швеція, Іспанія, Італія, Португалія, Хорватія, Австрія, Чехія та Нідерланди — кожна з цих країн має свої унікальні особливості та привабливі місця.

Які переваги відвідування Італії для соло-мандрівників?

Італія вважається популярною серед соло-мандрівників завдяки своїм різноманітним напрямкам — від бюджетної Сицилії до культурного Риму — а також привітним людям і неймовірній природі, зокрема вулкану Етна.