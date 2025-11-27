Не лише славнозвісним ринком: чим ще відоме місто Хмельницький

Хмельницький зазвичай асоціюють із величезним речовим ринком – і недаремно, адже він прославився на всю країну, а у 90-х роках – навіть за її межами. Та це не єдина цікава локація у місті – Хмельницький має свою атмосферу, цікаві історії та локації, які можуть стати відкриттям для туристів.

Нещодавно у прокаті вийшов український фільм "Я – космос", який зібрав багато схвальних відгуків глядачів. Головний герой цього фільму – родом з Хмельницького. У мережі навіть жартують, що "остання людина у Всесвіті має бути з Хмельницького". З цієї нагоди 24 Канал з посиланням на "Моє місто" вирішив розповісти, чим же відомий Хмельницький і чому його варто побачити.

Чим відоме місто Хмельницький?

Набережна Південного Бугу

Набережна – це улюблене місце для прогулянок серед місцевих мешканців. Вечорами тут грають вуличні музиканти, катаються велосипедисти, а біля води можна зустріти місцевих художників. Звідси відкриваються красиві краєвиди на річку та місто. Влітку можна влаштувати пікнік та орендувати сап або каяк, щоб поплавати у річці.



Набережна у Хмельницькому / Фото "Моє Місто"

Парк культури й відпочинку імені Михайла Чекмана

Цей парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення розташований на правому березі Бузького водосховища. Його площа становить 140 гектарів, а на території зростає понад 30 видів дерев та чагарників, є мережа природних і штучних каналів, унікальні скульптури з дерева та креативні фігури з брухту, які обожнюють діти.

До слова, ці авангардні фігури створив живописець Микола Мазур і стоять вони у Хмельницькому ще з 1980-х років. Кілька років тому їх реставрували, адже сьогодні вони є справжнім символом міста, який важливо берегти.



Фігури Миколи Мазура у Хмельницькому / Фото "Моє місто"

Аптека Людвіга Деревоєда

На вулиці Проскурівській, 13 розташована унікальна історична будівля – Аптека Людвіга Деревоєда, яку звели у 1890 році. Колись ця будівля була найвища в усьому Проскурові (історична назва Хмельницького), адже усі будинки були одноповерховими й лише вона одна мала три поверхи. Четвертий поверх з'явився аж у 1960 році.

Як пише Khmelnytskyi future, Деревоєд був провізором та поважною людиною у місті. Аптеку він відкрив на першому поверсі, а на решті були кімнати. На той період аптека була дуже сучасною та популярною серед мешканців міста.



Аптека Людвіга Деревоєда сьогодні / Фото з Вікіпедії

"Стометрівка"

Відчути дух та атмосферу Хмельницького можна прогулюючись центральною пішохідною вулицею – Проскурівською, хоча в народі її називають "стометрівкою". Тут є красиві архітектурні будинки та затишні кав'ярні.

