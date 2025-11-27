Не только знаменитым рынком: чем еще известен город Хмельницкий

Хмельницкий обычно ассоциируют с огромным вещевым рынком – и не зря, ведь он прославился на всю страну, а в 90-х годах – даже за ее пределами. Но это не единственная интересная локация в городе – Хмельницкий имеет свою атмосферу, интересные истории и локации, которые могут стать открытием для туристов.

Недавно в прокате вышел украинский фильм "Я – космос", который собрал много положительных отзывов зрителей. Главный герой этого фильма – родом из Хмельницкого. В сети даже шутят, что "последний человек во Вселенной должен быть из Хмельницкого". По этому случаю 24 Канал со ссылкой на "Мой город" решил рассказать, чем же известен Хмельницкий и почему его стоит увидеть.

Чем известен город Хмельницкий?

Набережная Южного Буга

Набережная – это любимое место для прогулок среди местных жителей. По вечерам здесь играют уличные музыканты, катаются велосипедисты, а у воды можно встретить местных художников. Отсюда открываются красивые виды на реку и город. Летом можно устроить пикник и арендовать сап или каяк, чтобы поплавать в реке.



Набережная в Хмельницком / Фото "Мой Город"

Парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана

Этот парк-памятник садово-паркового искусства местного значения расположен на правом берегу Бугского водохранилища. Его площадь составляет 140 гектаров, а на территории растет более 30 видов деревьев и кустарников, есть сеть естественных и искусственных каналов, уникальные скульптуры из дерева и креативные фигуры из лома, которые обожают дети.

К слову, эти авангардные фигуры создал живописец Николай Мазур и стоят они в Хмельницком еще с 1980-х годов. Несколько лет назад их реставрировали, ведь сегодня они являются настоящим символом города, который важно беречь.



Фигуры Николая Мазура в Хмельницком / Фото "Мой город"

Аптека Людвига Деревоеда

На улице Проскуровской, 13 расположено уникальное историческое здание – Аптека Людвига Деревоеда, которую возвели в 1890 году. Когда-то это здание было самым высоким во всем Проскурове (историческое название Хмельницкого), ведь все дома были одноэтажными и только оно одно имело три этажа. Четвертый этаж появился только в 1960 году.

Как пишет Khmelnytskyi future, Деревоед был провизором и уважаемым человеком в городе. Аптеку он открыл на первом этаже, а на остальных были комнаты. На тот период аптека была очень современной и популярной среди жителей города.



Аптека Людвига Деревоеда сегодня / Фото из Википедии

"Стометровка"

Почувствовать дух и атмосферу Хмельницкого можно прогуливаясь по центральной пешеходной улице – Проскуровской, хотя в народе ее называют "стометровкой". Здесь есть красивые архитектурные дома и уютные кафе.

