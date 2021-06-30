Але вона не врахувала того, що під скелями бушує океан. Тож за кілька митей її накрила потужна хвиля.

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Що відомо про інцидент в Австралії

Курйоз трапився під час подорожі на острові Дірк Хартог. Двоє туристів підійшли до 30-метрового обриву. Вони подумали, що ця локація – найкраща для фото з океанськими бризками. Хлопець лишися трохи далі та чекав найкращого моменту, щоб зазнімкувати свою кохану на фоні великої хвилі.

На відео потрапив момент, як хлопець заспокоює супутницю, повідомляючи їй, що тут немає великих хвиль. Однак за кілька секунд, величезна маса води підійматися над берегом і змиває туристів. Ролик обривається всього за секунду до того, як стихія обрушується на мандрівників.

Пізніше пара прокоментувала інцидент. Вони сказали, що "вижили усі, крім капелюха".

Хвиля змочила туристів до нитки: відео