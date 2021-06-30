Но она не учла того, что под скалами бушует океан. Спустя несколько мгновений ее накрыла мощная волна.

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Что известно об инциденте в Австралии

Курьез случился во время путешествия на острове Дирк Хартог. Двое туристов подошли к 30-метрового обрыва. Они подумали, что это локация – лучшая для фото с океанскими брызгами. Парень останься немного и ожидал лучшего момента, чтобы запечатлеть свою любимую на фоне большой волны.

На видео попал момент, как парень успокаивает спутницу, сообщая ей, что здесь нет больших волн. Однако за несколько секунд, огромная масса воды подниматься на берегу и смывает туристов. Ролик обрывается всего за секунду до того, как стихия обрушивается на путешественников.

Позже пара прокомментировала инцидент. Они сказали, что "выжили все, кроме шляпы".

Волна намочила туристов до нитки: видео