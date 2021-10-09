Пошта Санта-Клауса і не тільки: найефектніші поштові відділення світу

Поштові відділення у більшості людей викликають асоціації з похмурими, сірими будівлями. Та насправді це не так, а у світі є чимало дивовижних та особливих споруд, які стали поштою.

Трішки історії

У 1969 році почалася глобальна комунікаційна революція і з'явилася можливість писати листи іншим людям по всьому світу. З того часу країни відзначають пам'ятні дати, щоб підкреслити важливість поштової служби. Зокрема, 9 жовтня святкують Всесвітній день пошти.

Цікаво Легендарний Собор Саграда Фамілія в Іспанії "заговорив" українською

І хоч сьогодні ми можемо відправити щось буквально одним натисканням кнопки, але все ж отримувати листи, торкатися конвертів і хвилюватися перед видачею у відділенні – це досвід, який складно описати.

Особлива атмосфера відчувається у відділеннях пошти, які більше нагадують палаци або ж величні споруди історії. Ми підібрали найкрасивіші та найефективніші поштові відділення, які можуть викликати у вас бажання отримати пакунок саме поштою.

Найефектніші пошти світу

Порт-Локрой, Антарктида

Найпівденніше поштове відділення розташоване в гавані Порт-Локрой, поблизу Антарктичного півострова та приблизно за 1000 кілометрів від південного узбережжя Чилі. Чорно-червона споруда не має ліпнини чи особливого архітектурного декору, однак на фоні засніжених гір виглядає неймовірно.



Поштове відділення в Антарктиді / Фото Інстаграм @raveneyes77

Щороку звідси відправляються близько 70 тисяч листів і листівок, адресованих більш ніж в 100 країн світу. Також тут є магазин сувенірів, дохід від якого поповнює фонд підтримки антарктичної спадщини Великобританії.

Пошта Санта-Клауса, Фінляндія

Це, мабуть, одне з найвідоміших поштових відділень на Землі! Щороку сюди приходить понад 600 тисяч листів від дітей з більш ніж 150 країн. Казкова атмосфера тут панує весь рік, однак хоч раз у житті варто завітати сюди перед різдвяними святами.



Пошта Санта-Клауса / Фото Santa Claus Village

Поштовий офіс офіційно перебуває на балансі фінської державної пошти та обслуговується доброзичливими "ельфами", які знають декілька мов.



Працівники пошти спеціально одягають костюми ельфів / Фото Santa Claus Village

Велика пошта, Алжир

Це будівля поштового відділення – одна з найвідоміших пам'яток столиці Алжиру. Велика пошта дуже нагадує палац, адже її масштаби та оздоблення можна з легкістю назвати королівськими.



Головна пошта Алжиру / Фото Вікіпедія

Вразить відвідувачів і декор всередині: розкішні розписи на стінах і стелі, арки та елітні люстри – в цій будівлі кожен відчує себе аристократом.



Поштове відділення всередині / Фото Вікіпедія

А біля входу ви знайдете вишукано оформлену поштову скриньку, яку вам захочеться перевірити.

Читайте також 435 днів, 6 країн і дика природа: як українці понад рік мандрували Азією

Паласіо Корреос (Головний поштамт), Мексика

Одна з найкрасивіших будівель розташована в центрі Мехіко. Елегантна архітектура споруди, якій понад 100 років, не схожа ні на жодну іншу.

Зовні передня частина будівлі прикрашена арковими вікнами, бронзовими світильниками та хитромудрою детальною підставкою для годинників, яка розміщена прямо над центральним входом.



Головне поштове відділення в Мексиці / Фото Інстаграм @pablo.belausteguigoitia

Усередині шедевра архітектури ви знайдете мармурову підлогу, парадні сходи з мідними та бронзовими огорожами – і все це під скляним дахом. Навіть складно повірити, що вся ця розкіш належить поштовій службі.

Пошта в Мексиці стала туристичною локацією / Фото Інстаграм @topmexico

Центральне поштове відділення Валенсії, Іспанія

Не менш ефектним є центральне поштове відділення Валенсії. Споруду звели 1922 року та вона досі служить своєрідним орієнтиром на центральній площі міста. Нещодавно пошту було відреставровано та адаптовано, щоб йти в ногу із сучасністю, але будівля все ще зберегла свої класичні елементи.



Пошта у Валенсії / Фото Visit Valencia

А яка ж головна пошта в Україні

Київський головпоштамт

Та й в Україні архітектура є особливою. Зокрема, головне поштове відділення – це незвична будівля, яку спроєктували з використанням елементів бароко. Споруда розташована у серці столиці – на Хрещатику, а тому всі кияни та гості міста неодноразово проходили повз та насолоджувались її красою.



Головне відділення Укрпошти / Фото Вікіпедія

Цікаво, що під час Революції Гідності головна пошта відіграла особливу роль. Біля цього відділення мітингувальники встановили стенд і скриньку "Пошти Майдану". Щовечора волонтери розносили написані листи по наметах та роздавали їх адресатам. Згодом послання доправлялись і в межах Києва, України та навіть за кордон. Учасники Євромайдану платили за конверти і марки символічну ціну – повинні були зробити добру справу.

Революція Гідності закінчилась, а "Пошта Майдану" продовжила свою роботу. Волонтери доправили до окупованих Криму та Донбасу сотні листів.

Автор: Валерія Чеширська, студентка ЛНУ імені Івана Франка