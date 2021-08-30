Його запустили з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської. Він став 30-м у мережі аудіогідів по всьому світу.

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Запустити україномовний гід у легендарному Храмі Святого Сімейства вдалося завдяки співпраці посла України в Королівстві Іспанія Сергія Погорельцева з директором музею Шав'єром Мартінесом.

Дуже символічно, що проєкт приурочено саме до 30-річчя незалежності України, і ми запускаємо 30-й аудіогід у дуже особливому місці. Українська звучатиме в історично визначному й культовому музеї – "Соборі Саграда Фамілія", перший камінь у фундамент якого був закладений ще в 1882 році,

– розповіла Олена Зеленська.

За її словами, для поширення української мови світом присутність в інституції такого масштабу – це надважливий крок.

В пресслужбі зазначили, що робота над україномовним аудіогідом тривала з лютого 2021 року в межах проєкту культурної дипломатії, яким опікується перша леді України. Мета цього проєкту – популяризація та розширення використання української мови за кордоном.

Раніше в його межах були запущені україномовні аудіогіди у Північній Македонії, Великій Британії, Кенії, Греції та інших країнах світу.

В легендарному "Соборі Саграда Фамілія" запустили україномовний гід: дивіться відео



Музей "Собор Саграда Фамілія" відомий тим, що спочатку його будівництвом займався архітектор Франсіско дель Вільяр, який рік потому покинув проєкт, а керівництво перебрав Антоніо Гауді. Останній пропрацював над створенням собору 40 років свого життя.

Нині він перебуває на фінальній стадії будівництва. Завершити планують у 2026 році.