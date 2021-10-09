Немного истории

В 1969 году началась глобальная коммуникационная революция и появилась возможность писать письма другим людям по всему миру. С тех пор страны отмечают памятные даты, чтобы подчеркнуть важность почтовой службы. В частности, 9 октября отмечается Всемирный день почты.

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И хотя сегодня мы можем отправить что-то буквально одним нажатием кнопки, но все же получать письма, касаться конвертов и волноваться перед выдачей в отделении – это опыт, который сложно описать.

Особая атмосфера чувствуется в отделениях почты, которые больше напоминают дворцы или же величественные сооружения истории. Мы подобрали самые красивые и самые эффективные почтовые отделения, которые могут вызвать у вас желание получить пакет именно по почте.

Самые эффектные почты мира

Порт-Локрой, Антарктида

Самое южное почтовое отделение расположено в гавани Порт-Локрой, вблизи Антарктического полуострова и примерно в 1000 километров от южного побережья Чили. Черно-красное сооружение не имеет лепнины или особого архитектурного декора, но на фоне заснеженных гор выглядит невероятно.



Почтовое отделение в Антарктиде / Фото Инстаграм @ raveneyes77

Ежегодно отсюда отправляются около 70 000 писем и открыток, адресованных более чем в 100 стран мира. Также здесь есть магазин сувениров, доход от которого пополняет фонд поддержки антарктического наследия Великобритании.

Почта Санта-Клауса, Финляндия

Это, пожалуй, одно из самых известных почтовых отделений на Земле! Ежегодно сюда приходит более 600 000 писем от детей из более чем 150 стран. Сказочная атмосфера здесь царит весь год, однако хоть раз в жизни стоит приехать сюда перед рождественскими праздниками.



Почта Санта-Клауса / Фото Santa Claus Village

Почтовый офис официально находится на балансе финской государственной почты и обслуживается доброжелательными "эльфами", которые знают несколько языков.



Работники почты специально одевают костюмы эльфов / Фото Santa Claus Village

Большая почта, Алжир

Это здание почтового отделения – одно из самых известных достопримечательностей столицы Алжира. Большая почта очень напоминает дворец, ведь ее масштабы и отделки можно с легкостью назвать королевскими.



Главпочтамт Алжира / Фото Википедия

Поразит посетителей и декор внутри: роскошные росписи на стенах и потолке, арки и элитные люстры – в этом здании каждый почувствует себя аристократом.



Почтовое отделение внутри / Фото Википедия

А у входа вы найдете изысканно оформленн ый почтовый ящик, который вам захочется проверить.

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Паласио Корреос (Главный почтамт), Мексика

Одна из самых красивых зданий расположена в центре Мехико. Элегантная архитектура сооружения, которой более 100 лет, не похожа ни на одну другую.

Внешне передняя часть здания украшена арочными окнами, бронзовыми светильниками и замысловатой детальной подставкой для часов, размещенной прямо над центральным входом.



Главное почтовое отделение в Мексике / Фото Инстаграм @ pablo.belausteguigoitia

Внутри шедевра архитектуры вы найдете мраморный пол, парадную лестница с медными и бронзовыми ограждениями – и все это под стеклянной крышей. Даже сложно поверить, что вся эта роскошь принадлежит почтовой службе.

Почта в Мексике стала туристической локацией / Фото Инстаграм @topmexico

Центральное почтовое отделение Валенсии, Испания

Не менее эффектным есть центральное почтовое отделение Валенсии. Сооружение возвели в 1922 году и оно до сих пор служит своеобразным ориентиром на центральной площади города. Недавно почту отреставрировали и адаптировали, чтобы идти в ногу со современностью, но здание все еще сохранило свои классические элементы.



Почта в Валенсии / Фото Visit Valencia

А какая главная почта в Украине

Киевский главпочтамт

И в Украине архитектура является особенной. В частности, главное почтовое отделение – это необычное здание, которое спроектировали с использованием элементов барокко. Сооружение расположено в сердце столицы – на Крещатике, а потому все киевляне и гости города неоднократно проходили мимо и наслаждались его красотой.



Главное отделение Укрпочты / Фото Википедия

Интересно, что во время Революции Достоинства главная почта сыграла особую роль. У этого отделения митингующие установили стенд и ящик "Почты Майдана". Каждый вечер волонтеры разносили письма по палаткам и раздавали их адресатам. Впоследствии послание доставлялись и в пределах Киева, Украины и даже за границу. Участники Евромайдана платили за конверты и марки символическую цену – должны были сделать доброе дело.

Революция Достоинства закончилась, а "Почта Майдана" продолжила свою работу. Волонтеры доставили в оккупированных Крыма и Донбасса сотни писем.