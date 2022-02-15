Португалія та Данія дозволили в'їзд туристам, які вакцинувалися CoronaVac

Відразу дві європейські країни дозволили в'їзд мандрівникам, які щеплені не лише вакцинами, затвердженими EMA, але й тім, хто має сертифікат вакцинації CoronaVac (Sinovac).

Про це повідомляється на офіційних сайтах урядів Португалії та Данії. Зібрали найважливіше про оновлені умови в'їзду.

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Португалія: умови вʼїзду

Для в’їзду в Португалію необхідно:

надати ковід-сертифікат про повний курс щеплення або сертифікат про одужання (європейський ковід-сертифікат або український цифровий ковід-сертифікат з QR кодом, за умови, що пройшло понад 14 днів після останньої дози щеплення:

про повний курс щеплення або сертифікат про одужання (європейський ковід-сертифікат або український цифровий ковід-сертифікат з QR кодом, за умови, що пройшло понад 14 днів після останньої дози щеплення: заповнити спеціальну форму (після здійснення “check-in” на рейс, але до посадки в літак)

Серед вакцин, які визнає Португалія:

AstraZeneca,

Moderna,

Pfizer,

Janssen,

Sinopharm (Vero Cell),

Sinovac (Coronavac),

Bharat Biotech International (Covaxin),

Verity Pharmaceuticals, Fiocruz, R-Pharm.

Данія: умови в’їзду

Данія дозволила в'їзд туристам, які вакцинувалися CoronaVac / Фото Pexels

З 1 лютого 2022 усі громадяни, які в’їжджають в Данію та є повністю вакциновані або раніше перехворіли на коронавірусне захворювання, звільняються від необхідності здачі швидкісного або ПЛР тесту перед прибуттям до Данії (посадкою на літак).

Перелік вакцин, які визнає Данія:

Pfizer BioNTech (Comirnaty),

Johnson & Johnson – Janssen Pharmaceutical (COVID-19 Vaccine Janssen),

Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna),

AstraZeneca (Vaxzevria, formerly COVID-19 Vaccine AstraZeneca),

Novavax (Nuvaxovid),

Covishield,

Covaxin,

Sinovac (CoronaVav),

Sinopharm.

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Громадяни України (за винятком дітей віком до 15 років), які не вакцинувалися та не перехворіли на Covid-19, повинні пред’явити результат негативного тесту, зробленого або методом ПЛР (не більше, ніж за 72 годин до прибуття), або методом швидкого виявлення антигенів коронавірусу (не більше, ніж за 48 годин до прибуття). Крім того, після прибуття в країну такі особи повинні самоізолюватися на 10 днів і можуть вийти з ізоляції не раніше, ніж на 6-й день у разі отримання негативного тесту.