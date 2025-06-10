Сталося це на узбережжі Пуерто-Вальярти. Люди не на жарт перелякалися, розповідає 24 Канал, посилаючись на CPS Noticias.

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"Ходив ніби звичайний турист"

На відео, що публікували відпочивальники в тіктоці, видно, що крокодил поводився спокійно, ігноруючи присутність людей навколо. Він повільно гуляв піском, а потім назад поповз до води.

Крокодил ходив серед нас, наче звичайний турист, який насолоджується днем на пляжі. Ми такого ще не бачили,

– розповіли відпочивальники.

Один із свідків пожартував, що "Мексика справді приваблює туристів звідусіль".

Крокодил на мексиканському пляжі: відео

Чи було таке раніше

Пляж розташований біля гирла річки Пітіллал, де водяться крокодили, тому їхня поява не є аж така несподівана. Проте це вже другий випадок за місяць, і мешканці містечка стурбовані.

Частішу появу крокодилів експерти пояснюють обмеженням їхніх звичних місць проживання та збільшенням кількості опадів.

Пуерто-Вальярта на карті:

Місцева влада нагадує як мешканцям, так і туристам, що до рептилій підходити не можна. Завжди слід тримати безпечну дистанцію, бо наслідки можуть бути різні, навіть фатальні.