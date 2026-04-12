Неймовірна подорож через 3 країни Європи, яка коштує вдвічі дешевше за літак

Залізничний маршрут з Лондона до Женеви через Париж стає альтернативою авіаперельотам. Він поєднує подорож через три країни, мальовничі французькі регіони та зупинки у великих містах, а також у багатьох випадках обходиться дешевше за літак.

Подорожі Європою дедалі частіше виходять за межі звичних авіамаршрутів: мандрівники шукають не лише швидкість, а й нові враження, красиві краєвиди та вигідніші ціни. Одним із таких варіантів стає залізничний маршрут, який поєднує одразу кілька країн, розповідає Mirror.

Яка залізнична подорож Європою варта уваги мандрівників?

Подорож потягом із Лондона до Женеви через Париж стала однією з найпопулярніших європейських маршрутів, адже поєднує красиві краєвиди, зручність і відносно низьку вартість. Така поїздка може обійтися приблизно у 173 долари в обидва боки, що іноді становить лише половину ціни авіаперельоту.

Подорож починається на станції Сент-Панкрас у Лондоні. Далі швидкісні потяги Eurostar та французькі TGV доставляють пасажирів до Парижа, де відбувається пересадка, а потім маршрут продовжується до Швейцарії. По дорозі потяг проходить через мальовничі французькі міста, зокрема Монбар, Діжон і Бурк-ан-Брес.

Пасажири можуть також зробити зупинку в Парижі та відвідати головні пам'ятки міста, серед яких: Ейфелева вежа, Лувр, Нотр-Дам і Єлисейські поля. Маршрут вважається одним із найкрасивіших у Європі завдяки краєвидам французької провінції, національних парків і зелених долин.

Подорож триває близько шести годин і дозволяє побачити одразу кілька регіонів і культур. Фінальна точка маршруту Женева. Після прибуття туристи отримують доступ до ще однієї великої кількості визначних місць. Серед них: Женевське озеро, ботанічні сади, Палац Націй, собор Святого Петра та монумент Брансуік. Місто також є зручним стартом для поїздок в Альпи, де можна займатися зимовими видами спорту або відпочивати в горах.

За даними сервісів бронювання, квитки на літак за цим маршрутом можуть коштувати до 505 доларів у той самий період, тоді як залізнична подорож обійдеться приблизно у 173 долари. Таким чином, потяг у деяких випадках коштує майже вдвічі дешевше за літак, що робить його привабливою альтернативою для мандрівників.

