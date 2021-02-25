Через повені: популярні туристичні локації планети можуть зникнути до кінця століття

Джерело:Euronews
У світі є такі туристичні місця, які вважаються культовими. Щорічно мільйони туристів відвідують їх, але ніщо не вічне. Під впливом природних стихій деякі з них можуть незабаром зникнути.
Про це йдеться у новій доповіді Міжурядової групи експертів ООН з питань змін клімату.
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До 2050 року внаслідок змін клімату на планеті Земля можуть щорічно відбуватися повені, а до 2100 року рівень моря може піднятися на 25%.
Фіджі, Палау, Сейшельські острови та Мальдіви – найбільш вразливі через їхній низько розташований ландшафт. Тому вони можуть бути повністю знищені через підйом рівня води.
Амстердам, Лондон, Стамбул, Дубай, Бангкок, Токіо, Кейптаун, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро та інші міста можуть постраждати від екстремальних повеней.
Як зазначається у повідомленні, підвищення рівня моря на один метр може здаватися незначним, але насправді матиме руйнівні наслідки як для людей, так і для економіки.
Видання Euronews зобразило, який вигляд матимуть ті чи інші туристичні локації у 2100 році у порівнянні з 2021-м.
За прогнозами експертів, до 2050 року Венецію накриватимуть масштабні повені раз на п'ять років, а до 2100 – раз на п'ять місяців.
До кінця століття, за прогнозом, більш як три чверті території Мальдів опиниться під водою.
До 2100 року рівень моря може піднятися на 1,8 метра, через що тисячам осіб доведеться переїхати, особливо з низинних районів – Брукліна та Куїнса.
З аналогічною проблемою можуть зіткнутися 8,4 мільйона жителів низинних районів Гонконгу.
У цій державі можливе підняття рівня води на 3 метри призведе до загибелі більшої частини інфраструктури. Якщо рівень зросте на 9 метрів, місто буде повністю затоплене.