Популярна країна Азії скорочує обов'язковий карантин для туристів: деталі
Джерело:Vietnam.travel
Влада В'єтнаму дещо змінила правила в'їзду для іноземців. Пом'якшення стосуватимуться вакцинованих туристів.
Днями у В'єтнамі оголосили про намір повністю відкритися для міжнародних туристів вже цієї весни.
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В'єтнам скорочує карантин для вакцинованих
Так, згідно з оновленими правилами, вакциновані мандрівники матимуть змогу вийти з обов'язкового карантину вже на 3-й день поїздки.
Однак тести все ж залишаться обов'язковими. Їх необхідно буде пройти перед поїздкою і після прибуття (на 1-й та 3-й дні). У разі негативного результату – можна вільно подорожувати країною. Якщо ж він виявиться позитивним, то доведеться залишитися на карантині.
Натомість невакцинованим мандрівникам потрібно самоізолюватися на 7 днів та провести ПЛР-тести на 1-й та 7-й дні.
Умови в'їзду до В'єтнаму
Країна Азії приймає міжнародних туристів за виконання наступних умов:
- Надати підтвердження повної вакцинації проти COVID-19 або довідку про одужання (термін якої не перевищує 6 місяців);
- Пред'явити негативний результат тесту, проведеного протягом 72 годин до посадки;
- Мати медичне або туристичне страхування, яке покриває лікування COVID-19, з мінімальною відповідальністю в 50 000 доларів;
- Наявне бронювання із затвердженою програмою туру туристичного агентства.