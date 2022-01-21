Як відомо, попередня дата відкриття 30 квітня 2022 року. Про це заявив міністр культури, спорту і туризму країни Нгуєн Ван Хунг.

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В'єтнам має намір повністю відкритися для туристів

За словами Нгуєна, уряд країни задоволений результатами пілотної схеми, яка дозволила деяким вакцинованим туристам відвідувати спеціальні райони В'єтнаму. З моменту її запуску в листопаді прибуло 7 800 іноземних туристів.

Втім, він вважає, що туристичний сектор потребує додаткової допомоги для виживання.

Ми не можемо так довго чекати, і 30 квітня буде слушним часом. Це рішучість, а не ідеалізм,

– повідомив він виданню VietnamNet.

Нгуєн додав, що пілотна схема досягла початкових обнадійливих результатів, й гості хочуть повернутися в безпечних умовах. Він також заявив, що "В’єтнам є безпечним місцем в регіоні та світі".

Зверніть увагу! Згідно з умовами пілотної схеми В'єтнаму, наразі дозволено приймати іноземних туристів лише в семи регіонах – Кьензянг, Кханьхоа, Дананг, Куангнам, Куангнінь, Хошимін і Біньдінь.

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