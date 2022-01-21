Як відомо, попередня дата відкриття 30 квітня 2022 року. Про це заявив міністр культури, спорту і туризму країни Нгуєн Ван Хунг.
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В'єтнам має намір повністю відкритися для туристів
За словами Нгуєна, уряд країни задоволений результатами пілотної схеми, яка дозволила деяким вакцинованим туристам відвідувати спеціальні райони В'єтнаму. З моменту її запуску в листопаді прибуло 7 800 іноземних туристів.
Втім, він вважає, що туристичний сектор потребує додаткової допомоги для виживання.
Ми не можемо так довго чекати, і 30 квітня буде слушним часом. Це рішучість, а не ідеалізм,
– повідомив він виданню VietnamNet.
Нгуєн додав, що пілотна схема досягла початкових обнадійливих результатів, й гості хочуть повернутися в безпечних умовах. Він також заявив, що "В’єтнам є безпечним місцем в регіоні та світі".
COVID-19 у В'єтнамі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 21 січня 2022 року у В'єтнамі виявлено 2 094 802 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 36 266 летальних;
- Водночас 1 794 924 осіб побороли хворобу.