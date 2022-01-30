Про це заявив міністр туризму країни Тонг Кхон. Посадовець зазначив, що за останні 2 роки багато туристичних підприємств були закриті, а десятки тисяч співробітників втратили роботу.

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Ця кампанія є стратегією по залученню туристів з усього світу, а також з країн, що входять до Асоціації держав Південно-Східної Азії, в Камбоджу,

– сказав на презентації програми міністр туризму країни Тонг Кхон.

Він додав, що всім повністю вакцинованим туристам можна їхати в Камбоджу без карантину. За його словами, усі підприємства, пов'язані з туризмом, дотримуватимуться правил, які допоможуть запобігти поширенню COVID-19.

Цікаво. За даними міністерства туризму, у 2019 році країна прийняла до 6,61 мільйона іноземних туристів, а валовий дохід склав 4,92 мільярда доларів США. Але через пандемію торік в період з січня по листопад країну відвідало всього 163 366 іноземних туристів.

Країна Південно-Східної Азії відкрила кордони для повністю вакцинованих мандрівників в листопаді минулого року після того, як велику частину населення вакцинували від COVID-19. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що наразі 13,74 мільйона осіб (86% жителів країни) повністю вакциновані.

Що подивитися у Камбоджі

Камбоджа відома трьома унікальними об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: археологічним парком Ангкор, храмом Преа Віхеар і археологічною пам'яткою Самбір Прей Кук. Крім того, в Камбоджі розташована 450-кілометрова мальовнича незаймана берегова лінія, що простягнулася через чотири південно-західні провінції.

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