На днях во Вьетнаме объявили о намерении полностью открыться для международных туристов уже этой весной.

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Вьетнам сокращает карантин для вакцинированных

Так, согласно обновленным правилам, вакцинированные путешественники смогут выйти из обязательного карантина уже на 3-й день поездки.

Однако тесты все же останутся обязательными. Их необходимо будет пройти перед поездкой и по прибытии (на 1-й и 3-й день). В случае отрицательного результата можно свободно путешествовать по стране. Если же он окажется положительным, придется остаться на карантине.

Невакцинированным путешественникам нужно самоизолироваться на 7 дней и провести ПЦР-тесты на 1-й и 7-й день.

Условия въезда во Вьетнам

Страна Азии принимает международных туристов при выполнении следующих условий:

Предоставить подтверждение полной вакцинации против COVID-19 или справку о выздоровлении (срок которой не превышает 6 месяцев);

Предъявить отрицательный результат теста, проведённого в течение 72 часов до посадки;

Иметь медицинскую или туристическую страховку, покрывающую лечение COVID-19, с минимальной ответственностью в 50 000 долларов;

Имеющееся бронирование с утвержденной программой тура туристического агентства.

По данным Worldometer, по состоянию на 31 января 2022 года во Вьетнаме выявлено 2 275 727 случаев заражения коронавирусом, из них 37 777 летальных.