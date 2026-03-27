Весняні Карпати не такі безпечні, як здаються на перший погляд. Туристи, які вперше їдуть у гори весною, часто роблять типові помилки. Детальніше про них розповідає 24 Канал.

Які поширені помилки роблять туристи, які їдуть в Карпати навесні?

1. Недооцінюють погоду. Весна в Карпатах – це не про стабільне тепло, навіть якщо його обіцяє прогноз погоди. Внизу у селах може бути +15 градусів, а в горах – сніг, вітер і мороз. По суті, за один день туристи можуть пережити 4 різні пори року. Саме тому дуже важливо одягатися багатошарово, щоб можна було закутатися, коли холодно, і зняти зайве, коли стане жарко. "Новини Закарпаття" радять одягатися за методом "капусти", аби не застудитися.

2. Обирають маршрут "на око". Багато туристів не планують маршрут горами заздалегідь, бо думають, що просто підуть туди, де бачать очі. Однак навесні навіть прості маршрути стають складнішими через болото, талий сніг і слизькі камені. Типова помилка – обрати маршрут за красивим фото, а не за рівнем складності.

3. Ігнорують правильне взуття. Багато хто помилково вважає звичайні кросівки гарним вибором для весняного походу в гори. Насправді вже у першій калюжі ви намочите ноги, і похід буде зіпсований. Важливо обирати трекінгові водостійкі черевики з хорошою підошвою.

4. Планують як влітку. Весною світловий день коротший, ніж влітку – це важливо враховувати під час планування маршруту. Дехто помилково будує амбітні плани, як у липні, бо думає, що встигне все побачити. Однак темрява наступає швидше.

5. Недооцінюють безпеку. Навесні в Карпатах підвищений рівень води в річках, можливі зсуви, туман і погана видимість. Навіть простий маршрут може стати ризикованим. Дуже важливо повідомити близьких і рятувальників про свій маршрут та мати заряджений телефон.

Що мають зробити всі, хто йде у похід в гори?

Як пише УНІАН, туристи повинні обов'язково зареєструватися у рятувальників перед сходженням. Це треба робити на офіційних сайтах ДСНС у Закарпатській або Івано-Франківській областях. Крім того, рятувальники радять завантажити на телефон застосунок "Порятунок в горах", через який туристи можуть надіслати сигнал, що їм потрібна допомога.

