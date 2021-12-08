Польща посилила умови в'їзду для українців: що зміниться
Джерело:твітер МОЗ Польщі
Міністерство охорони здоров'я Польщі прийняло рішення запровадити додаткові умови в'їзду для іноземців з-за меж Шенгенської зони. Все через появу нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Нововведення набудуть чинності 15 грудня.
Читайте також Пом'якшені умови, але не для українців: що наразі відомо про відпочинок у Болгарії
Польща посилила умови в'їзду для українців
Так, з 15 грудня туристи, які прибули до Польщі з країн, що не належать до Шенгенської зони, зокрема з України, зобов'язані пред'явити негативний ПЛР або антиген тест, зроблений не раніше ніж за 24 години до прибуття.
Це правило поширюється й на повністю вакцинованих іноземців.
Також в Польщі діє вимога щодо обов'язкового 14-денного карантину. Закінчити його можна, пройшовши тест, не раніше 8-го дня. Не вирушати на самоізоляцію мають право наступні категорії осіб:
- повністю вакциновані (від отримання останньої дози повинно пройти 14 днів) за умови наявності цифрового сертифіката ЄС (Comirnaty / Pfizer / BioNTech; Spikevax / Moderna; Vaxzevria / AstraZeneca; Covishield / AstraZeneca; Janssen / Johnson & Johnson);
- перехворілі на COVID-19 не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону;
- діти до 12 років, які подорожують під опікою вакцинованих дорослих.
Обов'язковою умовою перед в'їздом є заповнення карти місцеперебування мандрівника eKLP.
Крім того, з 1 по 17 грудня Польща суттєво посилила карантинні обмеження.
COVID-19 в Польщі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 8 грудня 2021 року в Польщі виявлено 3 732 589 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 86 796 летальних;
- Водночас 3 194 731 особа поборола хворобу.