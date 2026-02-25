Тут немає натовпів туристів чи гучних розваг – лише панорамні краєвиди, свіже гірське повітря й відчуття повного перезавантаження, йдеться в інстаграм-дописі "Цікаві мандрівки Україною".

Чим особлива полонина Плісце?

Полонина вражає безкраїми зеленими просторами. Краєвиди відкриваються на десятки кілометрів, а світанки із золотими чи рожевими відтінками – стають незабутніми. Тут можна сповільнитися й повністю віддатися природі, щоб відчути аромат чистого повітря, а влітку – запах гірських трав.

Особливо красивою полонина Плісце стає влітку, коли схили вкриваються різнотрав’ям. Восени природа не менш вражаюча, коли Карпати рясніють багряними кольорами. Місце ідеально підійде для походів з наметами, фотосесій, одноденних мандрівок чи базового перевантаження від міської метушні.

Полонина особливо вражає в ясну погоду, коли з висоти відкриваються хвилясті силуети карпатських вершин, а стежки ведуть крізь запашні трави й відкриті простори, які ідеально підійдуть для неспішної прогулянки.

Плісце допоможе мандрівникам відчути справжню атмосферу Карпат. Весна – гарний період, щоб познайомитися з цією місцевістю й закохатися в гори.

Саме тут понад 70 років тому звели перший спеціальний облаштований притулок для мандрівників, йдеться на сайті Karpaty. Такий притулок страв справжнім порятунком для туристів після виснажливого переходу. На початку 2000-х років місцеві створили сучасний притулок, розрахований на 15 осіб з додатковим місцем на горищі. Для тих, хто тут зупиняється – винагородою слугує панорама Горган просто за вікном.

Де розташована полонина Плісце і як туди дістатися?

Плісце лежить у масиві Горган, в Івано-Франківській області, неподалік села Осмолода Калуського району. Найзручніше їхати до Осмолоди, звідки починається піший маршрут. Далі туристів чекають – 10 кілометрів гірською стежкою з поступовим набором висоти. Цей маршрут підходить для одноденної мандрівки.

