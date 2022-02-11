Покриває всі витрати: один з курортів повністю оплачує туристам готель у разі COVID

Найчастіше туристи бояться, що по прибуттю до країни, тест на коронавірус виявиться позитивним, й доведеться вирушати на карантин. Адже тоді втрачаються кошти, оплачені за готель.

Втім, не в кожній країні ізоляцію потрібно проходити за власний кошт. Наприклад, в еміраті Рас-ель-Хайма, ОАЕ, повністю покривають витрати на обсервацію в готелі, заброньованому туристом.

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В Рас-ель-Хаймі туристу повністю оплачують готель у разі COVID

За поясненням Департаменту розвитку туризму емірату, кожен іноземець, який прибув через компанію, яка приймає, або туроператора в готелі Рас-ель-Хайми, при отриманні позитивного ПЛР-тесту зможе провести карантин у своєму готельному номері.

Тобто, попри те, що наявність страхування для в'їзду в ОАЕ є обов'язковою умовою, в еміраті Рас-ель-Хайма можна не хвилюватися щодо надійності вашої страхової компанії, і чи покриє вона ізоляцію.

Емірат пропонує розміщення у першокласних готелях Рас-ель-Хайми, забезпечуючи для гостей стовідсотковий комфорт та спокій, без тягаря додаткових (і непередбачених) витрат на проживання та лікування під час хвороби,

– йдеться у повідомленні.

Так, Департамент розвитку туризму Рас-ель-Хайма покриває всі витрати, зокрема, проживання та спочатку заброньований план харчування, а також, коли потрібне лікування, всі витрати в госпіталі RAK Hospital. Щодо останнього, то умова діє, якщо страхування туриста не покриває такі витрати.

Столиця ОАЕ дещо змінила правила в'їзду для туристів. Тепер в Абу-Дабі впускатимуть тільки вакцинованих бустерною дозою.

Крім того, туристам пропонують бонус – ПЛР-тест перед поверненням додому за вигідною ціною (65 дирхамів).

Послуга передбачає підтримку менеджера у роботі з клієнтами та гарячу лінію з будь-яких питань. На результати тестування доведеться зачекати 6 – 12 годин.