Поспішіть відвідати: де в Карпатах побачити гірське озеро, що може зникнути

У Карпатах є чимало високогірних озер, серед яких найбільш популярні Синевир, Несамовите та Бребенескул. Однак серед гір зачаїлося ще одне озеро, яке варто встигнути побачити, оскільки воно може зникнути.

Мова про високогірне озеро льодовикового походження Ворожеська, пише 24 Канал. Це озеро складається з двох невеличких водойм, що розміщені одне над одним.

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Похід на озеро Ворожеська

Верхня водойма більша за розмірами, кругла та в діаметрі та має близько 95 метрів, а глибина його складає не більше 4,5 метрів.



Озеро Ворожеська складається з двох водойм / Фото Олександра Романенко

Трохи нижче на відстані 15 метрів розташовується менше озеро. Воно має продовгувату форму завдовжки 76 метрів та завширшки 28 метрів. Його глибина становить 2,9 метра.

Обидві водойми наділені прозорими водами, через які видніється намулисте дно. Через глобальне потепління ресурс живлення у водоймах бідний, що є загрозою для озера. Це є однією з причин, чому не можна купатися у гірських озерах у Карпатах. В озері Ворожеська також заборонено купатися.



Озеро Ворожеська / Фото Bonna Mistress

Де розташовується озеро

Озеро Ворожеська розташоване на висоті 1460 метрів над рівнем моря у межах Рахівського району Закарпатської області, на масиві Свидовець, в межах Карпатського біосферного заповідника.

Озеро Ворожеська на карті

На захід від Ворожеськи розташоване озеро Апшинець, на південний захід – озеро Догяска, на південний схід – гора Великий Котел

Маршрут до озера пролягає через вершини Драгобрат і Стіг та полонину Геришаска.

Найлегшим є шлях до водойми від села Чорна Тиса. До населеного пункту можна добратися транспортом, а звідти – за 5 кілометрів пішої екскурсії на вас чекає озеро Ворожеська.